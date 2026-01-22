Se cae el fichaje de Miguel Borja con el Cruz Azul

La historia entre Miguel Borja y Cruz Azul llegó a su punto final antes de empezar. El delantero colombiano decidió aceptar una propuesta del extranjero y dejó en claro que no aguardará a que la directiva celeste libere una plaza de futbolista no formado en México. Así, un movimiento que durante semanas generó expectativas en La Noria termina por caerse y deja más preguntas que respuestas en torno a la planeación deportiva del club.

La Máquina había puesto a Borja como una de sus prioridades ofensivas para reforzar el plantel, pero la falta de claridad y rapidez en la gestión de las plazas NFM fue determinante. En un mercado cada vez más competitivo, los tiempos son clave, y Cruz Azul quedó expuesto por no resolver a tiempo un tema administrativo que ya le cobró factura en lo deportivo.

Más allá de este tropiezo, sería injusto reducir el presente celeste únicamente al fichaje frustrado. Cruz Azul cuenta con una de las mejores plantillas de la Liga MX, con futbolistas que han demostrado calidad y regularidad. Nombres como Agustín Palavecino y José Paradela aportan dinámica, talento y equilibrio en el medio campo, convirtiéndose en piezas fundamentales para el funcionamiento del equipo. A ellos se suma una base sólida que, en el papel, mantiene a los celestes como contendientes serios.

Sin embargo, el caso Borja vuelve a encender las alarmas sobre la planeación. El mal manejo de las plazas de jugadores no formados en México se añade a la lista de errores que se le señalan a Iván Alonso al frente del proyecto deportivo.

Cruz Azul tiene plantel para competir, pero si no corrige estos detalles fuera de la cancha, seguirá perdiendo oportunidades clave antes siquiera de que ruede el balón. Los aficionados esperan que la escuadra cementera no se quede con los brazos cruzados y contrarresten esta situación fichando a otro atacante de igual o mayor calidad que la del ex River Plate.

