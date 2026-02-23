¿Se cancelará el duelo entre México e Islandia?

La selección mexicana vive horas complicadas en la antesala de su partido amistoso frente a Islandia. La pregunta sobre una posible cancelación ha cobrado fuerza en las últimas horas, en medio de un contexto nacional marcado por una ola de violencia que ha encendido alertas en distintos sectores.

El encuentro, programado para disputarse en Querétaro, se mantiene en pie según los reportes más recientes. Hasta el momento no existe comunicación oficial que indique la suspensión del compromiso, aunque el entorno obliga a las autoridades deportivas a monitorear la situación de forma permanente.

EN PIE AMISTOSO DEL TRI



El duelo ante Islandia representa una oportunidad relevante para el cuerpo técnico de la selección mexicana, que busca afinar detalles y observar a elementos del ámbito local. Sin embargo, la prioridad absoluta pasa por garantizar condiciones óptimas de seguridad para jugadores, aficionados y personal involucrado.

En las últimas horas, la incertidumbre ha crecido debido al contexto social que atraviesa el país. Las autoridades federales y estatales trabajan en coordinación para evaluar el impacto que la situación pudiera tener en eventos masivos programados para esta semana.

Por ahora, el amistoso se jugará en Querétaro como estaba previsto. La sede no ha sido modificada y la logística continúa avanzando conforme al calendario original. La ciudad ha sido considerada apta para albergar el compromiso, aunque el análisis se mantiene en revisión constante.

La decisión final sobre la realización del partido se tomará en las próximas horas, antes del miércoles, fecha señalada para el cotejo. Los organizadores contemplan distintos escenarios y no descartan ajustes si las condiciones así lo requieren en función de la seguridad general.

Para la selección mexicana, este encuentro forma parte del proceso de preparación rumbo a compromisos oficiales futuros. Más allá de su carácter amistoso, el partido ofrece la posibilidad de consolidar ideas tácticas y brindar minutos a futbolistas que buscan afianzarse en el grupo.

Islandia, por su parte, ya tiene contemplada su agenda de viaje y preparación conforme al plan establecido. Cualquier modificación implicaría ajustes logísticos de última hora, por lo que la comunicación entre federaciones y autoridades resulta fundamental en este momento.

En medio de la expectativa, el mensaje oficial es de cautela. El partido sigue programado en Querétaro y no hay reportes de suspensión, pero las próximas horas serán determinantes para confirmar si el balón rodará como está previsto o si el contexto obligará a replantear la agenda.