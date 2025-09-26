Se complica la posible renovación de Erik Lira con Cruz Azul

Erik Lira es una hombre dentro de la plantilla de Cruz Azul. El nivel del mexicano en el cuadro de la capital del país le ha llevado a ser un fijo en los planes de Javier Aguirre dentro de la Selección Mexicana. Sin embargo, todo indica que la relación entre los celestes y el medio de contención vive horas bajas.

Si bien desde meses atrás el mexicano afirmó que firmaría la renovación y no saldría gratis del club, todo ha cambiado. Fernando Esquivel reporta que Lira ha puesto en pausa todas las gestiones con el área directiva que comanda Iván Alonso. La extensión de contrato no está caída, pero sí se aleja.

🚨🚂🇲🇽 Erik Lira ha rechazado sondeos por su firma como Agente Libre.



->3 equipos de Liga MX se acercaron, Tigres el más interesado

->Erik, por respeto a 🚂, rechazó

->Aún no firma su renovación

->Entorno aconseja irse libre a Europa



DETALLES.https://t.co/HMNL8NyEeI — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 26, 2025

La fuente asegura que el mexicano ha recibido sondeos de equipos de la Liga MX. También de la MLS ha tenido llamados. Sin embargo, se entiende que por respeto y lealtad a Cruz Azul, Lira ha rechazado los mismos. Aunque, su postura podría cambiar si los llamados llegan del mercado de Europa.

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El entorno de Lira estaría aconsejando al jugador dar un paso al costado de Cruz Azul en calidad de agente libre rumbo a Europa. La aseguran que es la vía más sencilla para dar el salto al viejo continente. Además, dicha ruta colocaría a Erik en una liga de alta competencia, no en una formativa.

Erik debe tomar decisiones. Cumplir su palabra y renovar con una clausula baja de venta a Europa. O, dejar de lado su nexo con Cruz Azul y apelar a su futuro deportivo asegurado en el viejo continente.