Se confirmó la fecha para las elecciones a la presidencia en el FC Barcelona

Las elecciones del FC Barcelona están a la vuelta de la esquina: serán el 15 de marzo de este año, fecha en el que el primer equipo jugará de local con el Sevilla.

"En sesión de junta directiva hemos acordado que el 15 de marzo celebraremos elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Pensamos que para el funcionamiento ordinario del club, tanto a nivel institucional como deportivo, es la fecha más apropiada. Estamos seguros de que serán unas elecciones modélicas y que habrá una gran participación", dijo Joan Laporta.

En consonancia con la declaración del presidente, el club confirmó en un comunicado que "en los próximos días y, según los términos establecidos por los Estatutos del FC Barcelona, se publicará la convocatoria, que incluirá el calendario y todos los detalles del proceso electoral".

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | Eurasia Sport Images/GettyImages

Según informó Mundo Deportivo, los candidatos a esa hora serían cuatro: Joan Laporta, Víctor Font (segundo en las últimas elecciones), Xavier Vilajoana y Marc Ciria. Se espera que Joan Camprubí confirme su candidatura, aunque de momento eso no ha sucedido. Para validar sus listas, tendrán que acumular 2.321 firmas en calidad de aval. El presidente elegido no tomará posesión del cargo hasta el próximo 1 de julio y el mandato durará cinco años, hasta el 30 de junio de 2031.

El candidato Víctor Font es uno de los que fue a fondo en la campaña, asegurando que si gana lo primero que hará es llamar a Leo Messi para rehacer los puentes rotos tras la novela del burofax con Joan Laporta. En las últimas elecciones, Font consiguió el 30%, perdiendo con Laporta que sacó más del 50%.

El economista Marc Ciria disparó contra Laporta por la fecha de las elecciones, aduciendo que el presidente actual tiene "intereses en que se realice en ese día". Por su parte, Vilajoana dijo en su presentación: "Ha llegado el momento de dejar de considerar a la comunidad culé global como algo secundario y empezar a verla como una parte esencial de la identidad de nuestro club".

