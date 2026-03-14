Se demora la compra de la ficha de Marcus Rashford

El FC Barcelona tiene la decisión tomada de hacerse de Marcus Rashford hace bastante tiempo, pero los números empiezan a apretarse y ahora buscarían negociar por una tarifa menor a la de la opción de compra del préstamo desde el Manchester United.

Las negociaciones están causando demoras y esto preocupa a Hansi Flick, que ya le manifestó al extremo inglés que pretende que permanezca en la institución de cara al futuro. Encima, este parece estar a gusto en el FCB y hasta ya acordó su contrato con el club para quedarse.

Actualmente, el FC Barcelona está negociando por un nuevo préstamo o por bajar la opción de 30 millones de euros que tiene la actual cesión, que representaría que el United se desprenda del futbolista y este pase a ser íntegramente propiedad del club de la Ciudad Condal.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Con la camiseta del FC Barcelona, Rashford lleva 38 partidos jugados con 10 goles anotados y 13 asistencias brindadas a compañeros. Ya fue campeón de la Supercopa de España y se ilusiona con ganar LaLiga y la UEFA Champions League.

Hansi Flick palpitó el duelo contra el Sevilla

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAINING | JOSEP LAGO/GettyImages

“Esta semana es muy importante porque tenemos tres partidos en casa. Nuestro objetivo es ganar los tres partidos en casa que tenemos por delante. No será fácil, conocemos los puntos fuertes del Sevilla. Presionan alto. Veremos qué ocurre, quiero que mi equipo juegue con confianza y convicción”, señaló el entrenador en rueda de prensa.

Además, confirmó el alta de Gavi: “No sé si estará disponible. ¿Lo hemos anunciado ya? Ya tiene el alta, estoy contento. Espero que pueda jugar algún minuto. Me ha gustado mucho lo que he visto de él en el entrenamiento, pero obviamente hay que gestionarlo. Hay que ir paso a paso, poco a poco. No ha sido fácil para él y tiene muchos años de fútbol por delante. Estoy muy contento de tenerle de vuelta. Por supuesto, será un partido importante para él”.