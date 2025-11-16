¡Se encienden las alarmas! Hirving ‘Chucky’ Lozano salió lesionado en el primer tiempo del México vs Uruguay

Este sábado en el Estadio TSM Corona, la selección de México recibe a Uruguay para la Fecha FIFA de noviembre, en un partido de preparación pensando en el Mundial 2026. Para este choque, el técnico Javier Aguirre convocó a jugadores que tienen un futuro alentador como Gilberto Mora, Obed Vargas y Fidel Ambriz, quienes estuvieron presentes con El Tricolor en el Mundial sub-20, sin olvidar al goleador del fútbol mexicano de la actualidad: Armando González.

¡CHUCKY LESIONADO! 🤕



Hirving Lozano salió del terreno de juego poco antes del descanso, debido a una molestia muscular.



Gil Mora entró en su lugar. 🔥 pic.twitter.com/daiaI3Q18d — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 16, 2025

En el primer tiempo no hubo anotaciones, sin embargo, hubo una mala noticia para el cuerpo técnico porque Hirving Lozano, que salió de inicio, se lesionó a minutos de culminar la primera parte. Fue al minuto 44 cuando el extremo del San Diego FC de la MLS se detuvo repentinamente para sentarse sobre el césped y tomarse la parte posterior del muslo izquierdo, obligando al cuerpo médico a ingresar de inmediato para revisarlo. Tras ser valorado, se tomó la decisión de darle salida, especulando que podría tratarse de un tirón.



De ser un hecho el tirón, podría ser una realidad que sería baja de la concentración y ya no jugaría contra Paraguay, el próximo martes 18 de noviembre en el Alamodome, de San Antonio, Estados Unidos. De cualquier forma, será en las próximas horas cuando se conozca la situación del ex PSV Eindhoven y Napoli para saber si se mantiene o regresa con su club.

'Chucky' no puede más 🤕



Hirving Lozano presentó molestias musculares y tuvo que salir del México vs Uruguay ⚽️🇲🇽



📹@diego_sancho24#TaquizaVsAsado por @VIX, @Univision y TUDN pic.twitter.com/wAfkgVhHm4 — TUDN USA (@TUDNUSA) November 16, 2025

La desafortunada lesión del Chucky también trajo una buena noticia porque debido a su salida entró de cambio la máxima joya del fútbol mexicano en la actualidad, Gilberto Mora, que con esto eleva sus posibilidades de acudir a su primera Copa del Mundo, gracias al buen nivel que atraviesa con Xolos de Tijuana. Pese a que apenas hace unos días el mediocampista fue sometido a una cirugía por una fractura en la mano izquierda se mantuvo con la selección.