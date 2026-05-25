Se encienden las alarmas: Lionel Messi salió lesionado vs Philadelphia Union

Vaya tremenda despedida del Inter Miami CF previo a la detención de la Major League Soccer por la Copa del Mundo 2026, a pesar de la reacción que tuvieron se puede catalogar como un papelón de los de Florida.

En el primer tiempo del juego de la Jornada 15 frente al Philadelphia Union hubo ocho anotaciones en el empate parcial 4-4 con dobletes de Germán Berterame y Luis Suárez (descontó Milan Iloski con hat-trick y uno más de Bruno Damiani).

El conjunto rosado volvió a ser exhibido sobre todo por sus limitaciones defensivas frente al peor equipo de la Conferencia Este que llegaba a este duelo con solo una victoria, cuatro empates y nueve derrotas para sumar siete unidades.

Six scored. Three earned 🤝 pic.twitter.com/uOtOz8VlUN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 25, 2026

Al final, el marcador terminó 6-4 con un triplete de 'Lucho' y uno más de Rodrigo De Paul, por lo que el cuadro local permanecerá como sublíder de la Conferencia Este con 31 unidades solo por debajo del Nashville SC con 33 puntos.

Messi salió por lesión del juego

Último momento.



Lionel Messi sale lesionado al minuto 73.#InterMiamiCF pic.twitter.com/ZqPGQjmZjL — José Armando (@Jarm21) May 25, 2026

Sin embargo, la noticia que ha encendido las alarmas es la salida por una lesión de Lionel Messi al minuto 73 quien salió de cambio por su propio pie directo hacía los vestuarios.

El capitán de la selección argentina salió de cambio con una aparente molestia en el muslo de la pierna izquierda. A la espera de noticias oficiales sobre el estado de su lesión se espera que haya sido por precaución y no sea de gravedad, de lo contrario a dos semanas del arranque de la Copa del Mundo podría correr en riesgo su participación.

Con este resultado la directiva del Inter Miami tendrá tiempo suficiente para determinar si continuarán bajo las órdenes en la dirección técnica de Guillermo Hoyos o contratarán a un nuevo mandamás para después de la justa mundialista.

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