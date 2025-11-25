¿Se encuentra Sergio Ramos en vías de salir de Monterrey?

Sergio Ramos está muy cerca de vivir sus últimos días como jugador de Rayados. La renovación del defensor español luce cada vez más lejana, y a un mes de que concluya su contrato, el club todavía no ha presentado una propuesta formal para extender su vínculo.

El experimentado zaguero desea continuar en Monterrey. Fuentes cercanas al vestuario aseguran que Ramos se siente cómodo en México, plenamente adaptado a la ciudad y con interés real de permanecer como líder defensivo del equipo en el siguiente torneo.

Sin embargo, el club no ha mostrado el mismo entusiasmo. La directiva de Rayados mantiene dudas respecto a la renovación del futbolista, principalmente por temas deportivos y de proyección a futuro, lo que ha frenado cualquier acercamiento firme hacia un posible acuerdo.

Ante esta incertidumbre, se reporta que Sergio Ramos ya comenzó a despedirse discretamente. El jugador habría tenido gestos de cierre con algunos compañeros y miembros del cuerpo técnico, además de mostrarse nostálgico en actividades dentro de la ciudad.

La situación sorprende a parte de la afición, que veía en Ramos un refuerzo de jerarquía internacional capaz de marcar diferencia. Aunque su rendimiento ha sido sólido, la decisión final no depende del jugador, sino de la gerencia del club.

La directiva de Monterrey está evaluando si renovar a Ramos encaja en su estrategia deportiva. Consideran el costo, la edad y la planeación del próximo torneo, factores que parecen inclinar la balanza hacia una no continuidad.

El futbolista, por su parte, se mantiene a la espera. Aunque su deseo es permanecer, su entorno ya analiza posibles escenarios si Rayados confirma su salida. El mercado internacional, incluido MLS o Brasil, podría ser una alternativa para su futuro inmediato.

Con el cierre del torneo acercándose, la liguilla podría ser determinante. El desempeño del equipo y el impacto de Ramos en los momentos clave podrían influir ligeramente en la decisión final, aunque hoy el panorama apunta más a una despedida que a una renovación.

