Se estrena el sistema semiautomático del fuera de lugar en el empate 0-0 entre Tijuana y América

Se han disputado ya los primeros tres partidos del torneo de Clausura 2026, y el arranque quedó marcado por un empate sin goles entre los Xolos de Tijuana y el América, en un encuentro celebrado en la cancha del estadio Caliente. El marcador fue frío, discreto y con pocas emociones claras frente a las porterías, pero el partido terminó teniendo un valor histórico que va mucho más allá del resultado.

El duelo será recordado por un hecho inédito en la Liga MX: la implementación oficial del sistema semiautomático del fuera de lugar. Una herramienta tecnológica que reduce prácticamente a cero el margen de error humano y que permite detectar posiciones adelantadas por centímetros, basándose en sensores, cámaras y trazos automatizados que eliminan la interpretación subjetiva.

El América fue el primer equipo en experimentar de manera directa el impacto de esta tecnología. Apenas en los minutos iniciales del encuentro, un tanto convertido por la ‘Pantera’ Zúñiga fue invalidado tras la revisión del sistema, que determinó un fuera de lugar milimétrico. La decisión generó molestia e incredulidad en el terreno de juego, pero también dejó una sensación distinta: no hubo espacio para la duda. El fallo fue frío, preciso y respaldado por datos.

Este tipo de decisiones, aunque difíciles de digerir para jugadores y aficionados, marcan un punto de inflexión en el futbol mexicano. La introducción del fuera de lugar semiautomático cambia la manera de entender las jugadas clave y obliga a los equipos a adaptarse a una nueva realidad, donde cada movimiento se mide a detalle y cualquier ventaja mínima puede ser sancionada.

Con el paso del tiempo, este momento podría verse como un parteaguas. Así como hoy resulta complicado imaginar el futbol sin VAR, en algunos años será casi imposible explicar a las nuevas generaciones que antes estas jugadas se resolvían únicamente con el criterio del árbitro asistente, expuesto al error humano y a la polémica constante.

El empate entre Xolos y América quizá no quedará grabado por su espectáculo, pero sí por haber sido el escenario del estreno de una tecnología que promete transformar la Liga MX. Un partido sin goles, pero con historia.

