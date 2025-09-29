La Copa del Mundo está por llegar y dentro de la Selección Mexicana se ajustan los detalles finales para recibir la que será su tercera localía en el torneo de la FIFA. El Tri, no sólo se pule en los aspectos deportivos, de la misma forma lo hace en aquellos que no involucran el terreno de juego.

Uno de ellos es el diseño de los uniformes de la escuadra nacional para la justa mundialista. Siendo México uno de los países sede, se espera que la piel de la selección sea altamente representativa. De forma natural, la vestimenta de local será en verde, mientras que la equipación de "visita", se retornará al blanco.

Se ha filtrado el jersey de visitante de México para la Copa del Mundo de 2026 👀👕🇲🇽



Destaca el trifolio de Adidas y el cuello en V en tono verde y rojo. ¿Opiniones? 🤔✍️



📷: César Patricio/Footy Headlines pic.twitter.com/3ugTfYTmHQ — AS México (@ASMexico) September 28, 2025

El portal especializado FootyHeadlines ha revelado la que será la segunda camiseta de México en el mundial de 2026. La misma es prácticamente en su totalidad en blanco, mostrando adicionales algunos detalles en negro y rojo en el cuello y mangas.

La misma incluye el escudo de la selección en la parte izquierda a la altura del pecho. Así como antiguo loco de la marca que vista al Tri. Esto significa que la intención de la marca como la de la FMF es seguir con la línea de los retro, una idea que también se utilizará en el uniforme estelar y en el tercero.

De esta forma, la Selección dejará, al menos para la Copa del Mundo, los segundos uniformes en negro que se ha utilizado durante los últimos años.

La intención es que las 3 vestimentas del Tri, vayan de la mano con los colores de la bandera nacional. Es decir, la primera será verde, la segunda como se ha informado en este espacio será blanca y la última será en rojo aunque el tono está por definirse. No se espera que se revelen los diseños de forma oficial sino hasta el siguiente año.