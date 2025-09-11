Se filtró el intercambio que quería el PSG con el Real Madrid por Rodrygo

Rodrygo era la opción del club francés para sustituir a Barcola, que finalmente no se fue de París, ya que luego del Mundial de Clubes parecía que el brasileño iba a dejar el Real Madrid y su destino iba a ser la Premier. O no, porque el PSG lo tenía todo listo para ir a por el atacante.

El PSG lo tenía todo listo para ir a por Rodrygo. Sin embargo, para que acometiera su fichaje, antes debía marcharse Barcola del PSG. El delantero sonó mucho para el Bayern y Manchester City. Finalmente, se quedó en París y los dirigentes del club galo pararon toda la maquinaria para ir a por Rodrygo, según informó Fabrizio Romano.

El jugador siempre quiso seguir en el Real Madrid, siempre y cuando vaya a tener un papel importante en el equipo. Algunas personas de su entorno eran más partidarias de que Rodrygo abandonase el club blanco para iniciar una nueva etapa en otro proyecto en el que le diesen un salario más importante y un rol más estelar. En la entidad madridista apuestan por Vinícius, Mbappé y Bellingham como estrellas y tienen a Rodrygo un escalón por debajo.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Anadolu/GettyImages

Algunos madridistas siguen mosqueados con él por los últimos meses de la pasada temporada y el culebrón que se ha producido este verano. Sin embargo, el jugador sabe que si tiene buenas actuaciones conseguirá rápidamente los aplausos, el apoyo y el cariño de todos los aficionados.

Lo paradójico es que Barcola, de hecho, está en negociaciones con el PSG para renovar, pero en Francia dicen que es el propio Real Madrid el que lo quiere. ¿El intercambio se dará en la próxima temporada?