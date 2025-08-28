¿Se irá Bruno Fernandes del Manchester United este mercado de fichajes?

El Manchester United está en una de las peores etapas en la historia del club. Justo el día de ayer el equipo firmó un tropiezo histórico al ser eliminado en la primera ronda de la Copa de la Liga en su visita al Grimsbt Town, un equipo que hoy milita dentro de la cuarta división de Inglaterra.

Esta derrota es una señal de alarma al interior del club. Nada ha mejorado luego del verano, incluso el equipo se ve todavía más endeble que meses atrás. Siendo el caso, varios jugadores de peso dentro de la plantilla ya se platean un futuro fuera del equipo, uno de ellos el capitán Bruno Fernandes.

Desde hace meses, Fernandes tienen en la mesa la opción de fichar por el mercado de la Saudí Pro League. Sobre el cierre de este verano, ha sido el Al-Ittihad de Karim Benzema quienes le han puesto una oferta sobre la mesa. El portugués ha tomado la decisión de no aceptarla este año.

Sin embargo, el futuro del luso sí está en la Saudí Pro League. El último reporte afirma que el jugador se quedará en el United lo que resta de ciclo entendiendo que la Premier League es el mejor nivel de competencia, hecho que le beneficiará a llegar en el mejor estado de forma posible a la Copa del Mundo.

Una vez que el Mundial del 2026 llegue a su fin, Fernandes negociará no sólo con Al-Ittihad, sino con cualquier club de la Saudí Pro League su traspaso.

