¿Se le extrañará? Chivas no contará con Roberto Alvarado para enfrentar a Tigres en duelo pendiente de la J1

Este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron, Chivas recibe a Tigres para su duelo pendiente de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. El Rebaño Sagrado viene de conseguir un gran levantón anímico ya que dieron la sorpresa al pegarle 1-2 al América en el Clásico Nacional, en el Estadio Ciudad de los Deportes, quitando el invicto a su más grande rival.

En dicho compromiso, los tapatíos lograron superar a las Águilas a través de las dianas de Roberto Alvarado y Armando González, sin embargo, para chocar contra los regios, los rojiblancos no podrán contar con el primero debido a una aparatosa lesión a causa del césped, lo que sin duda será una baja sensible.



La lesión fue en el tobillo derecho y hasta ahora se desconoce cuánto tiempo estará fuera de actividad, aunque los primeros informes arrojan que serán al menos dos semanas, por lo que también podría perderse los enfrentamientos contra el campeón Toluca y contra el Necaxa del argentino Fernando Gago, ambos en La Fortaleza.

“Durante El Clásico de México, Roberto Alvarado sufrió un mecanismo lesivo en el tobillo derecho, por lo que tuvo que abandonar la cancha. A su llegada a Guadalajara se le realizaron estudios de imagen. Ante la evolución que ha presentado, se volverá a realizar exámenes para determinar el estado de salud del jugador. Mientras tanto, no estará disponible contra Tigres”, se pudo leer en el comunicado lanzado por los rojiblancos.



No obstante, no todo son malas noticias para las Chivas porque recupera algunas piezas para el beneficio del director técnico argentino Gabriel Milito. Omar Govea estará de regreso, un futbolista que había sido titular para el estratega desde su arribo a la institución y que participó de inicio en la pretemporada. Los que seguirán fuera de circulación son Alan Mozo, Alan Pulido y Daniel Aguirre.

“La lista de elegibles para el choque ante Tigres tiene varias novedades, mismas que te cantaremos a continuación. Tras varias semanas de ausencia por lesión, Omar Govea está de regreso en los convocados y podría tener minutos en el duelo de este miércoles”, avisó el equipo en sus redes.



Esta es la convocatoria del Guadalajara para el cotejo: Raúl ‘Tala’ Rangel, Óscar Whalley, Miguel Gómez, Richard Ledezma, Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Bryan ‘Cotorro’ González, Luis Romo, Rubén ‘Oso’ González, Erick Gutiérrez, Omar Govea, Efraín Álvarez, Isaác ‘Coejito’ Brizuela, Cade Cowell, Hugo Camberos, Yael Padilla, Santiago Sandoval, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Armando ‘Hormiga’ González y Teun Wilke.