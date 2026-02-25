“Se nos ha encogido el estómago al verle salir”, declara Arbeloa sobre la lesión de Raúl Asencio

El triunfo del Real Madrid ante el Benfica dejó una sensación doble en el Santiago Bernabéu: alegría por el pase y un nudo en la garganta por la imagen de Raúl Asencio saliendo en camilla. “Se nos ha encogido el estómago al verle salir”, confesó Álvaro Arbeloa tras el partido. “Es algo en el cuello, no parece grave… ojalá sea solo un susto”. La frase resumió la noche.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto blanco selló su boleto en el repechaje de la UEFA Champions League con un 2-1 que completó el 3-1 global. El Benfica golpeó primero al 14’, cuando R. Silva silenció momentáneamente al estadio. Pero la reacción fue inmediata: dos minutos después, Aurélien Tchouaméni empató con un certero remate tras asistencia de Federico Valverde, quien volvió a ser el motor silencioso del equipo.

El partido fue intenso, áspero por momentos. Las amarillas a Richard Ríos y Nicolás Otamendi reflejaron la tensión visitante; del lado merengue, Asencio fue amonestado antes de su desafortunada acción que obligó a su sustitución al 77’. Su salida encendió las alarmas y cambió el clima emocional del encuentro.

Álvaro Arbeloa movió el banquillo con determinación: dio ingreso a David Alaba para reforzar la zaga y apostó por la frescura de Franco Mastantuono, Thiago Pitarch y César Palacios en el cierre. Benfica también ajustó piezas, pero careció de claridad en los metros finales.

Cuando el reloj marcaba el 80’, apareció el de siempre. Vinícius Júnior, asistido nuevamente por Valverde, firmó el 2-1 con una definición que desató el desahogo colectivo. Fue el golpe definitivo.

El Madrid avanzó con autoridad en el marcador global, pero con la mirada puesta en el parte médico. Porque más allá del resultado, la noche dejó claro que en Europa se compite con el corazón… y a veces también se sufre con él. Para tranquilidad de la afición madrileña, los primeros reportes al respecto hablan sobre una lesión no grave.

La lesión de Kylian Mbappé y el rival que se vislumbra para la siguiente ronda de la UEFA Champions League

En conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa habló también sobre la lesión de Kylian Mbappé. Aseguró contar con un dictamen médico muy claro, pero señaló, también, no ser la persona indicada para revelar esa clase de datos.

En cuanto a su rival en la próxima ronda de la justa europea, el estratega ya da por un hecho que el Real Madrid se enfrentará al Manchester City.

