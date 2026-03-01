La presencia de Erling Haaland en la eliminatoria de la Champions League ante el Real Madrid quedó bajo observación tras las últimas declaraciones de Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City reconoció que no sabe cuándo podrá contar nuevamente con el delantero noruego, ausente en el reciente triunfo ante el Leeds United por la Premier League.

Guardiola fue evasivo al referirse al estado físico del atacante. "No sé cuándo volverá. No es una lesión grande, pero no estaba listo para jugar contra el Leeds", explicó el técnico. El noruego tampoco había participado días antes en el compromiso de la liga inglesa frente al Newcastle, también por molestias físicas.

🚨 Pep Guardiola: “I don’t know when Erling Haaland will come back”.



"It's not a big injury but he wasn't ready to play vs Leeds".

La baja encendió las alarmas a diez días del partido de ida frente al Merengue, programado para el 11 de marzo en el Santiago Bernabéu. Se trata de una serie que vuelve a enfrentar a dos de los principales candidatos al título europeo y también de un cruce que se ha convertido en un clásico en estos últimos años de la competición.

Según detalló Guardiola, la molestia se produjo durante un entrenamiento la semana pasada. El cuerpo técnico optó por no forzar su presencia ante el Leeds, priorizando su recuperación de cara a los próximos compromisos. Antes de viajar a Madrid, el City afrontará dos partidos más, uno ante el Nottingham Forest por la Premier y otro frente al Newcastle por la quinta ronda de la FA Cup. Esos encuentros serán fundamentales para evaluar si Haaland puede sumar minutos antes del duelo europeo.

El delantero de 25 años es un jugador fundamental en el esquema del equipo inglés. Esta temporada lleva disputados 26 partidos en liga y registró 22 goles y siete asistencias.

Aunque desde el club insisten en que se trata de una lesión menor, la ausencia de una fecha específica de regreso mantiene al equipo en vilo. La evolución en los próximos días determinará si el City podrá contar con su principal referencia ofensiva en los próximos compromisos.