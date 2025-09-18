Se retrasa el partido entre Chivas vs Tigres UANL por tormenta eléctrica

En atención al partido pospuesto de la jornada número por el torneo de Apertura 2025, las Chivas Rayadas del Guadalajara se alistaron para recibir a unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, si bien es cierto se encuentra actualmente en el puesto número cinco de la tabla general, su accionar ha quedado a deber en los últimos encuentros.

Sin embargo, minutos antes de que diera inicio este emocionante duelo, la ciudad de Guadalajara se vio abatida por una dura tormenta eléctrica, por lo que las autoridades correspondientes han decidido retrasar el inicio del encuentro entre Tigres UANL y las Chivas Rayadas del Guadalajara.

''Otro aguacero, pero ahora en Guadalajara''. Con esta peculiar publicación vía X (Twitter), Tigres UANL dio a conocer el retraso del partido. Aún no hay hora establecida para el inicio del mismo.