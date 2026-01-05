Se revela cuándo fue que el Manchester United decidió despedir a Ruben Amorim

El Manchester United ha decidido poner fin a la etapa de Ruben Amorim como técnico del club, en un movimiento que, según informes recientes, estaba decidido incluso antes de su famoso arrebato público contra su rol en la institución.



La salida del portugués se ha hecho oficial esta mañana, menos de 24 horas después de un empate 1-1 frente al Leeds United, un resultado que inicialmente pareció ser el detonante de la decisión.

Un choque que evidenció la fractura

Leeds United v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

La polémica comenzó a gestarse en la conferencia de prensa posterior al encuentro en Elland Road, cuando Amorim cuestionó públicamente su título laboral y desafió tanto al departamento de exploración como al director deportivo a “hacer su trabajo”. Sus declaraciones no solo encendieron titulares, sino que evocaron un precedente reciente: Enzo Maresca, despedido del Chelsea bajo circunstancias similares, apenas unos días antes.

Sin embargo, un informe del Telegraph revela que la decisión del United ya estaba tomada mucho antes de que Amorim se dirigiera a los medios. Según la información, el director deportivo Jason Wilcox se reunió con el técnico antes del partido para discutir tácticas, pero la reunión rápidamente se convirtió en un caos. El choque de posturas entre ambos fue tan evidente que Wilcox abandonó la reunión convencido de que la relación no se podía reparar.

Divisiones irreconciliables

La disputa refleja un problema de fondo en el club: la diferencia entre el rol de un gerente moderno y el de un entrenador principal. Mientras los gerentes suelen tener una influencia significativa en fichajes y planificación deportiva, la figura de un entrenador principal se centra en la táctica y en trabajar con los recursos que el club proporciona. Amorim, insatisfecho con la estrategia de fichajes del United, había cuestionado públicamente la gestión del club, presionando por cambios que la directiva no estaba dispuesta a realizar.

Con esta división marcada, la relación se volvió insostenible. La dirección del United, respaldando a Wilcox, consideró que los números y resultados de Amorim no justificaban prolongar su permanencia. Así, la salida del técnico portugués se convirtió en una cuestión de tiempo.

Reacciones y contexto

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

La noticia de la salida de Amorim generó reacciones inmediatas. Wayne Rooney, exdelantero del club y crítico previo de la idoneidad del portugués, expresó su opinión en su programa:

"Creo que hay que ganarse el derecho a decidir con exactitud qué sucede en un club de fútbol, especialmente en un club como el Manchester United. Si [Pep] Guardiola llega al United, por ejemplo, no creo que nadie cuestione qué jugadores quiere fichar ni el sistema. Me da un poco de pena [por Amorim] porque el equipo no es lo suficientemente bueno. Los jugadores que tiene en la banca son jóvenes de la cantera… es muy difícil poner a jugadores jóvenes en el campo cuando el equipo no es muy competitivo."

Rooney subrayó así la brecha entre las expectativas del club y las capacidades del equipo, apuntando a la falta de experiencia y a la limitada calidad de la plantilla como factores que complicaron la era de Amorim.

Un futuro incierto

Con la salida de Ruben Amorim, el Manchester United se enfrenta ahora a un desafío doble: encontrar un reemplazo capaz de estabilizar el equipo y reconstruir la relación entre la dirección y el vestuario. Los próximos días serán decisivos para definir el rumbo del club, que busca recuperar la coherencia táctica y estratégica que el inicio de temporada no ha logrado ofrecer.

Mientras tanto, la breve pero intensa etapa de Amorim en Old Trafford quedará marcada por la controversia y por la sensación de un proyecto truncado antes de consolidarse.