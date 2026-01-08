Se revela el motivo por el que Antoine Semenyo rechazó al Manchester United y al Liverpool

El mercado de fichajes de invierno vuelve a demostrar que, más allá del dinero y del escudo, el factor entrenador sigue siendo decisivo. Antoine Semenyo, delantero estrella del Bournemouth, ha tomado una decisión que ha sorprendido a buena parte de la Premier League la cual ha sido rechazar propuestas de Manchester United, Liverpool, Chelsea y Tottenham para cumplir un objetivo muy concreto, jugar a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City.

El atacante, de 26 años, se ha convertido en uno de los nombres propios de la temporada gracias a su impacto ofensivo con el conjunto dirigido por Andoni Iraola. Su rendimiento ha activado una cláusula de rescisión de 65 millones de libras, válida durante los primeros días de enero, que ha provocado una auténtica carrera entre los grandes del campeonato inglés.

Del sueño ‘gunner’ al destino ‘citizen’

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Paradójicamente, durante semanas se dio por hecho que el Arsenal partía con ventaja. Según The Athletic, Semenyo es seguidor de los ‘Gunners’ desde la infancia, lo que alimentó la idea de que el Emirates Stadium sería su destino natural. Sin embargo, el club londinense ha sido el único del llamado “Big Six” que no ha llegado a solicitar formalmente su fichaje.

Esa indecisión abrió la puerta al Manchester City, que no solo ha convencido al jugador, sino que lo ha hecho sin margen para la duda. Fabrizio Romano aseguró que desde la víspera de Navidad existía “cero incertidumbre” sobre la elección de Semenyo. El motivo ha sido el deseo de trabajar con Guardiola.

Guardiola, el imán definitivo

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

A sus 54 años, Pep Guardiola sigue siendo una figura única en el fútbol moderno. No solo por su palmarés de 12 títulos de liga en 15 temporadas completas como entrenador, sino por su capacidad para transformar a los jugadores y redefinir roles ofensivos.

Incluso en una campaña considerada por muchos como la más discreta de su etapa en el City (2024-25), el técnico catalán logró un puesto entre los tres primeros de la Premier y llevó al equipo hasta la final de la FA Cup. Ese contexto refuerza su atractivo para futbolistas en plena madurez competitiva como Semenyo, que busca dar el salto definitivo a la élite.

Eso sí, el futuro a medio plazo de Guardiola no está completamente despejado. Su contrato expira en 2027 y desde Inglaterra se apunta a que el City ya estudia escenarios post-Pep, con conversaciones previas con Enzo Maresca antes de su marcha del Chelsea. Aun así, para Semenyo, el presente pesa más que cualquier incertidumbre futura.

¿Dónde encaja Semenyo en el City?

Manchester City v Sunderland - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Desde el punto de vista táctico, la operación plantea interrogantes interesantes. El Manchester City no adolece precisamente de falta de talento ofensivo. Erling Haaland es intocable como referencia, con Phil Foden y Rayan Cherki ocupando los costados en muchas alineaciones. A ellos se suman Jérémy Doku, Savinho y el regreso previsto de Omar Marmoush tras la Copa Africana de Naciones.

Semenyo, capaz de actuar tanto por banda como en posiciones interiores, deberá competir por minutos en un frente ofensivo saturado, mientras que las principales carencias del equipo parecen estar en la defensa central, de ahí el interés paralelo en Marc Guéhi. No obstante, Guardiola valora especialmente la polivalencia, la presión tras pérdida y la potencia física, atributos que encajan con el perfil del jugador del Bournemouth.

Un último servicio antes de partir

Bournemouth v Nottingham Forest - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Mientras el acuerdo se termina de cerrar, Andoni Iraola ha insistido en que Semenyo sigue siendo jugador del Bournemouth. El técnico vasco confirmó su presencia en el duelo ante el Tottenham Hotspur, pese al ruido mediático y a las negociaciones avanzadas: “Antoine jugará mañana, sí. No hay nada firmado”, afirmó Iraola, aunque reconoció que, por experiencia, podría tratarse de su último partido con el club.

El encuentro ante los Spurs, además, coincide con el vigésimo sexto cumpleaños del futbolista, un detalle simbólico para un jugador que parece a punto de cerrar una etapa y abrir otra de mayor exigencia. Según BBC Sport y otros medios británicos, el reconocimiento médico con el Manchester City se realizará poco después del partido, poniendo fin a una de las operaciones más comentadas del invierno.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES