Jesús Orozco Chiquete atraviesa el momento más complicado de su carrera profesional. El defensor de Cruz Azul sufrió una lesión de gravedad que lo marginará de la actividad por un periodo prolongado, generando un fuerte impacto tanto en el club como en el propio jugador.

De acuerdo con la información confirmada en las últimas horas, los estudios médicos revelaron daño en el ligamento, una situación que obligará a Chiquete a someterse a un proceso de recuperación largo y cuidadoso para evitar recaídas que comprometan su futuro deportivo.

El tiempo estimado de baja será de al menos seis meses. Con este panorama, el zaguero no podrá disputar el próximo torneo de la Liga MX, perdiéndose una fase clave de la temporada en la que Cruz Azul planeaba apoyarse en su regularidad defensiva.

La ausencia de Orozco representa un reto importante para el cuerpo técnico. El central se había consolidado como una pieza estable en la rotación, aportando salida limpia desde el fondo y fortaleza en los duelos, cualidades que ahora el equipo deberá sustituir en el mercado o con opciones internas.

Más allá del ámbito local, la noticia también impacta en el plano internacional. Con el tiempo de recuperación proyectado, se entiende que Jesús Orozco no tiene posibilidades reales de llegar a la Copa del Mundo, un objetivo que estaba presente en su horizonte deportivo.

Para el futbolista, el golpe emocional es fuerte. Perder un torneo completo y una cita mundialista supone un freno abrupto en una etapa crucial de crecimiento, justo cuando comenzaba a ganar mayor protagonismo y reconocimiento dentro del fútbol mexicano.

La lesión se produjo en una acción totalmente fortuita durante la semifinal de vuelta ante Tigres. En una disputa aparentemente normal, Orozco sintió el impacto en la rodilla, abandonando el terreno de juego con evidentes gestos de dolor.

En Cruz Azul el diagnóstico generó consternación. Tanto compañeros como directivos han mostrado respaldo total al jugador, conscientes de que el proceso de recuperación será largo y exigente, no solo en lo físico, sino también en lo mental.