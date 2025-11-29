Se revela la posición del Real Madrid acerca de la renovación del contrato de Vinicius Jr.

El Real Madrid sigue interesado en renovar el contrato de Vinicius Junior a pesar de que las recientes negociaciones entre las partes se han estancado, según informan algunos medios.

El futuro del brasileño sigue dominando el debate en Madrid después de que se revelara recientemente que no tiene intención de firmar un nuevo contrato, mientras que su relación con el entrenador Xabi Alonso sigue siendo tensa.

Vinicius y Alonso no se llevan bien desde el nombramiento de este último el verano pasado, y su enemistad alcanzó su punto álgido durante la victoria en el Clásico del mes pasado ante el Barcelona, después de que el extremo fuera sustituido en el minuto 72.

El jugador de 25 años fue sustituido por Alonso en el decepcionante empate del pasado fin de semana contra el Elche, lo que intensificó aún más los rumores sobre su futuro, pero volvió a la alineación titular durante la caótica victoria por 4-3 entre semana contra el Olympiacos, en la que dio dos asistencias en el emocionante partido de siete goles disputado en Atenas.

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, cuyo contrato expira en junio de 2027, The Athletic ha informado de que «la postura del Madrid es que le gustaría renovarle el contrato», aunque aún no se ha llegado a un acuerdo sobre su salario.

Vinicius renovó su contrato por última vez en 2022 y durante el último año se le ha relacionado con un extraordinario fichaje por la Liga Profesional Saudí.

La capacidad del Madrid para retener a Vinicius dependerá tanto de su flexibilidad financiera como de la disposición del delantero a rebajar sus desorbitadas expectativas salariales.

Según informa The Athletic, Vinicius exige un paquete salarial de hasta 30 millones de euros lo que supone un aumento considerable con respecto a sus condiciones actuales.

Xabi Alonso Olano (Real Madrid FC) seen during the LaLiga EA... | SOPA Images/GettyImages

La propuesta inicial del Madrid le ofrecía un modesto aumento salarial que habría elevado sus ingresos hasta los 20 millones de euros netos al año, pero fue rechazada por Vinicius y sus representantes.

Kylian Mbappé es actualmente el jugador mejor pagado del Madrid, con un salario de alrededor de 15 millones de euros y aún más si se tienen en cuenta las primas. El francés también es propietario de sus derechos de imagen y, según se informa, obtuvo una prima por fichaje de más de 100 millones de euros.

Queda por ver si el Madrid y Vinicius podrán cerrar las negociaciones sobre la renovación, pero una saga prolongada no beneficia a nadie.