Se revelan los 32 equipos con mejor valoración en el EA Sports FC 26

Mucha expectativa ante la nueva versión del popular juego
Hernán Horovitz|
EA Sports lanzó el primer lote de calificaciones de clubes en el próximo FC 26, destacando los 32 equipos mejor calificados en el juego.

A diferencia de Madden, por ejemplo, también desarrollado por EA Sports, FC 26 utiliza un sistema de clasificación por estrellas para los clubes en modos como Kick-Off. Los mejores clubes del juego reciben una calificación de cinco estrellas, a diferencia de las 99 que se pueden ver en otros juegos.

Mientras los aficionados esperan con ansias la confirmación de las clasificaciones de Ultimate Team, EA Sports les mostró el primer avance de las clasificaciones de clubes para el fútbol masculino y femenino.

A continuación, se muestran los equipos masculinos y femeninos mejor calificados en EA Sports FC 26:

Los 16 equipos masculinos mejor valorados de EA Sports FC 26

Equipo

Valoración

Real Madrid

5 estrellas

Barcelona

5 estrellas

Paris Saint-Germain

5 estrellas

Liverpool

5 estrellas

Manchester City

5 estrellas

Arsenal

5 estrellas

Bayern Munich

5 estrellas

Atlético Madrid

4,5 estrellas

Newcastle United

4,5 estrellas

Napoli

4,5 estrellas

Borussia Dortmund

4,5 estrellas

Tottenham Hotspur

4,5 estrellas

Chelsea

4,5 estrellas

Aston Villa

4,5 estrellas

Manchester United

4,5 estrellas

Bayer Leverkusen

4,5 estrellas

A menos que otros equipos reciban calificaciones de cinco estrellas más cerca del lanzamiento, solo siete equipos masculinos recibirán la máxima puntuación. Barcelona , ​​PSG , Liverpool y Bayern Múnich ganaron sus respectivas ligas, pero el Nápoles , campeón de la Serie A, solo cuenta con cuatro estrellas y media. Esto probablemente se deba a las calificaciones de sus jugadores en el juego, pero entre los equipos que no ganaron la liga la temporada pasada y obtuvieron cinco estrellas se encuentran el Real Madrid , el Manchester City y el Arsenal .

Los 16 equipos femeninos mejor valorados de EA Sports FC 26

Equipo

Valoración

Barcelona

5 estrellas

Olympique Lyon

5 estrellas

Chelsea

5 estrellas

Arsenal

5 estrellas

Bayern Munich

5 estrellas

Real Madrid

4,5 estrellas

Paris Saint-Germain

4,5 estrellas

Manchester City

4,5 estrellas

Wolfsburg

4,5 estrellas

Manchester United

4,5 estrellas

Kansas City Current

4,5 estrellas

Washington Spirit

4 estrellas

Eintracht Frankfurt

4 estrellas

NJ/NY Gotham

4 estrellas

Juventus

4 estrellas

Orlando Pride

4 estrellas

En el fútbol femenino, solo cinco equipos recibieron calificaciones de cinco estrellas: Barcelona , ​​Olympique Lyon , Chelsea , Arsenal y Bayern Múnich . El Barcelona se presenta como campeón de la Liga F, el OL como campeón de la Arkema D1, el Bayern Múnich en la Frauen-Bundesliga, el Chelsea en la Superliga Femenina y el Arsenal como ganador de la Liga de Campeones Femenina.

Hernan Horovitz
HERNÁN HOROVITZ

Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.

