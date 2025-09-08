Se revelan los 32 equipos con mejor valoración en el EA Sports FC 26
EA Sports lanzó el primer lote de calificaciones de clubes en el próximo FC 26, destacando los 32 equipos mejor calificados en el juego.
A diferencia de Madden, por ejemplo, también desarrollado por EA Sports, FC 26 utiliza un sistema de clasificación por estrellas para los clubes en modos como Kick-Off. Los mejores clubes del juego reciben una calificación de cinco estrellas, a diferencia de las 99 que se pueden ver en otros juegos.
Mientras los aficionados esperan con ansias la confirmación de las clasificaciones de Ultimate Team, EA Sports les mostró el primer avance de las clasificaciones de clubes para el fútbol masculino y femenino.
A continuación, se muestran los equipos masculinos y femeninos mejor calificados en EA Sports FC 26:
Los 16 equipos masculinos mejor valorados de EA Sports FC 26
Equipo
Valoración
Real Madrid
5 estrellas
Barcelona
5 estrellas
Paris Saint-Germain
5 estrellas
Liverpool
5 estrellas
Manchester City
5 estrellas
Arsenal
5 estrellas
Bayern Munich
5 estrellas
Atlético Madrid
4,5 estrellas
Newcastle United
4,5 estrellas
Napoli
4,5 estrellas
Borussia Dortmund
4,5 estrellas
Tottenham Hotspur
4,5 estrellas
Chelsea
4,5 estrellas
Aston Villa
4,5 estrellas
Manchester United
4,5 estrellas
Bayer Leverkusen
4,5 estrellas
A menos que otros equipos reciban calificaciones de cinco estrellas más cerca del lanzamiento, solo siete equipos masculinos recibirán la máxima puntuación. Barcelona , PSG , Liverpool y Bayern Múnich ganaron sus respectivas ligas, pero el Nápoles , campeón de la Serie A, solo cuenta con cuatro estrellas y media. Esto probablemente se deba a las calificaciones de sus jugadores en el juego, pero entre los equipos que no ganaron la liga la temporada pasada y obtuvieron cinco estrellas se encuentran el Real Madrid , el Manchester City y el Arsenal .
Los 16 equipos femeninos mejor valorados de EA Sports FC 26
Equipo
Valoración
Barcelona
5 estrellas
Olympique Lyon
5 estrellas
Chelsea
5 estrellas
Arsenal
5 estrellas
Bayern Munich
5 estrellas
Real Madrid
4,5 estrellas
Paris Saint-Germain
4,5 estrellas
Manchester City
4,5 estrellas
Wolfsburg
4,5 estrellas
Manchester United
4,5 estrellas
Kansas City Current
4,5 estrellas
Washington Spirit
4 estrellas
Eintracht Frankfurt
4 estrellas
NJ/NY Gotham
4 estrellas
Juventus
4 estrellas
Orlando Pride
4 estrellas
En el fútbol femenino, solo cinco equipos recibieron calificaciones de cinco estrellas: Barcelona , Olympique Lyon , Chelsea , Arsenal y Bayern Múnich . El Barcelona se presenta como campeón de la Liga F, el OL como campeón de la Arkema D1, el Bayern Múnich en la Frauen-Bundesliga, el Chelsea en la Superliga Femenina y el Arsenal como ganador de la Liga de Campeones Femenina.
