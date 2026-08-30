El de Enzo Fernández fue un nombre que se instaló de manera temprana en el mercado de fichajes, aunque la resolución de su novela parece estar llegando sobre el cierre: el argentino se volvió a quedar afuera de la convocatoria del Chelsea y todo parecería indicar que seguirá su carrera en el Manchester City, reuniéndose con Enzo Maresca nuevamente.

Tras el partido ante Luton por la EFL Cup, Xabi Alonso fue contundente al ser consultado por la situación del ex Benfica: "Necesitamos a los jugadores que estén en la mejor situación para jugar. Tenemos que tenerlo todo en cuenta: jugadores que están en un buen momento, jugadores que no están sintiendo esa energía para jugar. Junto con el cuerpo técnico hablamos y decidimos que era mejor que no formara parte de la convocatoria en este partido".

En la última temporada, el argentino jugó 35 de los 37 partidos posibles de la Premier League, con diez goles y cuatro asistencias en su cuenta personal. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta, con tres tantos y dos pases gol.

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Llegó a la final de la FA Cup, perdida justamente ante el City en Wembley. En el acumulado, disputó 169 encuentros, con 31 tantos y 30 pases gol. Ganó una UEFA Conference League y el Mundial de Clubes 2025.



Es internacional con la selección argentina desde septiembre de 2022, con 49 apariciones, ocho goles y seis asistencias. Fue crucial en los equipos campeones del Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, donde fue titular en el grueso de los partidos y aportó goles fundamentales. Viene de jugar la última Copa del Mundo, donde vio la roja en la final contra España.



La alineación del Chelsea para enfrentar al Brighton

FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRIGHTON | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill

Mediocampistas: Malo Gusto, Cole Palmer, Roméo Lavia, Jorrel Hato

Delanteros: Morgan Rogers, Pedro Neto y João Pedro.