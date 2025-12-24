El futuro de Elías Montiel ha quedado definido. Luego de varios días de especulación en torno a una posible salida al futbol español, el mediocampista mexicano permanecerá en Pachuca. Así lo confirmó la directiva del club, cerrando cualquier escenario de cesión rumbo al Real Oviedo.

En los últimos días, el nombre de Montiel fue vinculado con insistencia al club asturiano, institución que comparte grupo empresarial con Pachuca. La posibilidad de una transferencia interna parecía lógica para muchos, especialmente ante la necesidad del Real Oviedo de reforzarse en su lucha por evitar el descenso.

Sin embargo, la postura del Grupo Pachuca fue clara y contundente. Jesús Martínez, presidente del consorcio, descartó públicamente cualquier movimiento entre clubes en este mercado. La decisión no admite matices: ningún jugador de Tuzos saldrá rumbo a Oviedo, sin importar el contexto deportivo que viva la escuadra española.

La determinación incluye también a Oussama Idrissi, otro de los nombres que apareció en el radar del futbol español. A pesar de su experiencia europea y del conocimiento que Guillermo Almada tiene del plantel, el extremo tampoco será considerado para reforzar al conjunto ibérico en este tramo de la temporada.

Desde Pachuca entienden que desprenderse de piezas clave debilitaría un proyecto que busca estabilidad y protagonismo en la Liga MX. Montiel, en particular, es visto como un futbolista en crecimiento, con proyección a mediano plazo, y con un rol cada vez más relevante dentro del primer equipo.

La relación institucional entre Pachuca y Real Oviedo ha generado históricamente rumores constantes de traspasos automáticos. No obstante, la directiva quiso marcar distancia y evitar interpretaciones erróneas. Martínez fue enfático al asegurar que no se utilizará al plantel mexicano como solución deportiva para Europa.

Para el Real Oviedo, la noticia implica buscar alternativas en otros mercados. El club atraviesa una etapa compleja en la tabla y necesita refuerzos inmediatos, pero deberá hacerlo sin apoyo directo desde México. La prioridad de Grupo Pachuca, por ahora, está puesta completamente en los Tuzos.