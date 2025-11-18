Sebastián Córdova, primera baja de Tigres para el invierno

Tigres UANL ha definido su primera salida para el mercado de invierno: Sebastián Córdova dejará la institución en calidad de agente libre. El mediocampista mexicano no renovará contrato y su etapa en el club llegará a su fin tras un año irregular.

La directiva felina presentó una oferta de extensión, pero el jugador nunca respondió. El silencio de Córdova fue interpretado como una negativa definitiva, lo que aceleró la decisión de no insistir en prolongar su vínculo contractual.

Fuentes internas señalan que el futbolista no está conforme con el rol que ocupa actualmente dentro del plantel. Desde la llegada de Guido Pizarro como entrenador, su participación disminuyó de forma considerable, pasando de ser pieza frecuente a suplente casi permanente.

Córdova considera que su nivel y trayectoria ameritan mayor protagonismo, algo que Tigres no puede garantizarle bajo el proyecto deportivo de Pizarro. La falta de minutos se convirtió en el detonante principal para buscar nuevos horizontes.

A pesar de su salida, el club reconoce la calidad del mediocampista. Sin embargo, las decisiones tácticas del nuevo cuerpo técnico priorizan perfiles diferentes para el mediocampo ofensivo, lo que dejó al jugador sin espacio real para competir.

Con su contrato por expirar, Tigres permitirá que Córdova se marche libre. La institución se enfocará en reemplazarlo con un elemento del mercado local, buscando un futbolista que encaje de manera más adecuada en la idea de juego de Pizarro.

El futuro del mediocampista apunta directamente a la Liga MX. Varios clubes han mostrado interés en incorporarlo, especialmente aquellos que buscan un creativo con capacidad de generar volumen ofensivo y llegada al área.

La condición de agente libre convierte a Córdova en una oportunidad atractiva para cualquier equipo nacional. Su talento, experiencia reciente en fases finales y versatilidad lo mantienen como un activo interesante dentro del mercado.