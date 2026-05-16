Si se queda o si se va, esa es la cuestión. Desde hace un par de meses los rumores van y vienen con respecto a la continuidad de Pep Guardiola en el Manchester City y, cuando mejor, el técnico decidió hablar al respecto en la previa y el post de la final de la FA Cup.

Antes de enfrentarse al Chelsea y en una entrevista exclusiva con la BBC, Guardiola dejó entrever que seguirá al frente del club. Consultado sobre si esta final podría marcar su despedida en Wembley, expresó: "De ninguna manera. Me queda un año de contrato. Quizás vaya 24 veces más", despejando cualquier especulación sobre su salida.

Durante el reportaje, el entrenador señaló que su atención está puesta en el cierre de la Premier League y en extender la esperanza de ganar el título hasta el último partido frente al Aston Villa.

Comentó que esta etapa en el City ha sido intensa y satisfactoria, todo a la vez. "19 títulos y luchando por el número 20 en diez años no está nada mal", dijo entre risas, reafirmando su compromiso con el proyecto que dirige desde julio de 2016. Y todavía sin saber que lograría el vigésimo título este sábado.

Bad news for the rest of the Premier League - Pep's sticking around! pic.twitter.com/V2KCWzFCpV — BBC Sport (@BBCSport) May 16, 2026

¿Seguirá en el City? Lo que Guardiola dijo tras ganar la FA Cup

Tras la victoria por 1-0 frente al Chelsea en Wembley, Guardiola habló, más que nada, del desarrollo del encuentro y la actuación de Antoine Semenyo, autor del gol que definió la final.

"Normalmente Antoine tiene que tirar el centro y Erling hacer la definición. El impacto de Marc (Guehi) y Antoine en el mercado invernal ha sido increíble", expresó, al tiempo que lamentó no poder incluir a todos los jugadores que merecían participar. También se refirió a la estrategia empleada con Rayan Cherki tras la sustitución de Omar Marmoush. "Intentamos encontrar espacios detrás de Moises Caicedo, a veces funciona perfecto, otras no, pero al final encontramos el hueco y logramos el control", indicó.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Siguiendo con la línea de no hablar sobre su continuidad, Guardiola llevó la conversación para un costado más emotivo y recordó que Wembley siempre ha sido un lugar especial, tanto como jugador del Barcelona en 1992 como entrenador en 2011 y en posteriores finales y semifinales. "Siempre es increíble volver", comentó, reflejando la conexión histórica que mantiene con el estadio.

Luego, sobre la celebración de los trofeos, confirmó que se realizará en Manchester junto al equipo femenino ganador de la liga, señalando que la FA Cup y la Carabao Cup completan un doblete de copas nacionales para el City en la presente campaña.

Con esta victoria, el entrenador español acumula 20 títulos con los Citizens y un total de 41 en su carrera, sumando los obtenidos con el Barça y el Bayern Múnich. Y en cuanto a su continuidad, Pep está centrado en mantener al City en la pelea por la Premier y ampliar su ya destacado palmarés en Inglaterra, el resto... está por verse.