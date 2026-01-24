Selección Mexicana: jugadores confirmados y puestos por definir rumbo al Mundial 2026

En la previa al partido amistoso de este domingo 25 de enero entre México y Bolivia, Javier Aguirre adelantó que la mayoría de los jugadores que acudirán al Mundial 2026 ya están considerados y donde menos tiene dudas es en la portería.

Por lo que cada vez hay menos posibilidades de que algunos elementos alcancen a ser tomados en cuenta para la justa mundialista, pues a cinco meses ya prácticamente tiene el 80% predefinido.

Desde que estamos aquí, han sido ejemplares (los arqueros), han convivido hasta con siete porteros distintos. Hoy estoy muy tranquilo en esa posición, ayer comentaba con colegas bolivianos, ponía una cantidad de tener como un 80 % de la lista final, sin equivocarme, donde menos problemas tengo es en la portería Javier Aguirre.

Cabe destacar que, el llamado de Guillermo Ochoa sigue a la expectativa e independientemente de que fuera convocado o no, lo casi seguro es que entre Luis Ángel Malagón o Raúl Rangel se definirá al titular.

¿La Selección Mexicana ya tiene a su portero titular? 🧤



Javier Aguirre asegura que donde menos dudas tiene es en la portería...#MiSelcciónAzteca pic.twitter.com/ft6KfKSskb — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 24, 2026

Habrá modificaciones frente a Bolivia

El director técnico mexicano dijo que haría entre cinco y seis cambios respecto al partido ante Panamá.

“Así lo planeamos, no tengo la cifra exacta, pero haremos la práctica y de bote pronto, diría que unos cinco, seis o más. Aun así es muy complicado que jueguen los veintisiete", apuntó.

Además, no dudó en reconocer lo que se le complican los rivales sudamericanos a la selección mexicana.

“Confieso que en este último proceso se nos han atragantado los equipos sudamericanos; es un futbol, el sudamericano, muy intenso, viven los 90 minutos, no dejan nada al azar, son muy competitivos, los técnicos se han preparado mucho. Eso es lo que quiero, poner en dificultades a mi equipo mexicano; Bolivia lo va a hacer, seguramente", finalizó.

¿Qué jugadores tendrían su lugar prácticamente asegurado para el Mundial 2026?

De acuerdo con las declaraciones de Javier Aguirre, alrededor de 20 jugadores ya tendrían su lugar asegurado para la justa mundialista. Mientras que cinco o seis elementos estarían disputándose los últimos cupos.

Los siguientes 20 jugadores serían los que tendrían su lugar en la lista final.

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Mateo Chávez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Gilberto Mora, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Alexis Vega, César Huerta.

Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez.

Las posiciones que faltarían por definir y los jugadores con posibilidades

En este contexto, solamente restarían seis posiciones por definir, todas como opciones desde el banquillo: el tercer portero, suplente de lateral por derecha, los dos centrales suplentes, volante por izquierda y el tercer centrodelantero.

Claramente entre Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa se definirá el tercer lugar en la portería.

Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: Semifinal | Thearon W. Henderson/GettyImages

Para la lateral derecha Richard Ledezma, Julián Araujo, Kevin Álvarez se disputarían el puesto, tomando en cuenta que Jorge Sánchez sería el titular y que Rodrigo Huescas no alcanzaría a recuperarse de su lesión.

Los dos suplentes en la central de César Montes y Johan Vásquez saldrán de los siguientes elementos: Ramón Juárez, Jesús Orozco Chiquete, Eduardo Águila, Everardo López o Víctor Guzmán.

Javier Aguirre sigue buscando a un volante que pueda jugar por izquierda y pueda competir el puesto con Gilberto Mora. Parece que este puesto lo disputarán Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez, Diego Lainez y Obed Vargas podría dar la sorpresa.

Y como tercer centrodelantero se definiría entre Germán Berterame, Ángel Sepúlveda y Armando González. Parece que Julián Quiñones está prácticamente descartado.