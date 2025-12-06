Sergio Busquets se despide esta noche del fútbol profesional

Hoy, en la final de la MLS entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, Sergio Busquets disputará el último partido de su carrera profesional. Un punto final que, más que un cierre, parece una reverencia lenta, elegante, similar a esas maniobras que definieron su fútbol durante década y media: pausas imposibles, giros sin esfuerzo, pases disfrazados que nadie más veía… pero que él ejecutaba con naturalidad casi ofensiva.

Estas líneas, que hoy recorren las redes, resumen mejor que cualquier estadística lo que fue Busquets: el futbolista que convirtió lo difícil en rutinario y lo rutinario en arte. El mediocentro más influyente de su generación. El jugador que cambió la forma de interpretar la posición de pivote, devolviéndole una mezcla de inteligencia táctica y sensibilidad técnica que parecía perdida.

En Miami, acompañado por Messi y Jordi Alba en un último baile casi poético, Busquets ha ofrecido su epílogo con la misma calma que le permitió dominar finales de Champions, Eurocopas y un Mundial. Nunca necesitó correr más que nadie; solo necesitaba pensar antes que todos.

Today, Sergio Busquets will play his final game of football.



The last ever disguised pass.

The last ever delayed through pass.

The last ever body feint.

The last time seeing pure calmness in a lonely pivot role.



The last time watching the greatest CDM ever lived. ❤️ pic.twitter.com/WQC6Jt7bIQ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 6, 2025

Hoy, frente a los Whitecaps, la MLS se convierte en el escenario inesperado de su despedida definitiva. Un partido que vale un título, sí, pero sobre todo un homenaje silencioso para quien nunca buscó protagonismo y aun así terminó siendo imprescindible.

Se va Busi.



Se apaga la luz de un mediocentro irrepetible.



Y, cuando dé su último pase —quizá disfrazado, quizá retrasado, quizá una caricia hacia un compañero mejor colocado— el fútbol perderá una forma de belleza que solo él sabía fabricar.

El Inter Miami busca una final; Busquets, simplemente, su último acto. Un maestro cerrando la libreta. Una leyenda saliendo de escena sin ruido, como siempre vivió.

Pero dejando atrás una verdad indiscutible: nunca veremos otro como él.