Sergio Busquets se retirará del fútbol profesional cuando culmine la temporada de la MLS con el Inter Miami

Con información del periodista Fabrizio Romano, el ex jugador del FC Barcelona y actual figura del Inter Miami: Sergio Busquets, se retirará de las canchas en cuanto culmine la presente temporada por la MLS. Esto no solo representará un duro golpe para los aficionados de Las Garzas, sino que pondrá punto final a una era en el fútbol mundial.

Sergio Busquets disputó más de 700 partidos con el FC Barcelona, equipo al que llegó con tan solo diecisiete años y en donde se convirtió en leyenda, ganando prácticamente todo lo que disputó.

Entre sus palmarés resaltan nueve títulos de La Liga española, tres UEFA Champions League, siete Copas del Rey, y, por supuesto, la Copa Mundial de la FIFA con la selección española, obtenida en el Mundial de Sudáfrica 2010.

11 julio 2010



La Selección española 🇪🇸 gana ante Holanda 🇳🇱 la Copa del Mundo de fútbol, con el gol de Andrés Iniesta en el minuto 116.



Han pasado 15 años.



🎙️: Tele5, Paco González, Camacho y JJ Santos. pic.twitter.com/QzuhW8Sopm — @Memorias_Futbol (@Memorias_Futbol) July 10, 2025

Emprendió su última aventura como futbolista profesional en el año 2023, al lado de figuras de talla internacional, como el astro argentino y campeón del mundo en Qatar 2022: Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Rodrigo de Paul... entre otros.

Por si fuera poco, su último entrenador como futbolista profesional será Javier Mascherano, quien lo acompañara en el mediocampo del FC Barcelona en tiempos de gloria para la causa culé.

Inter Miami CF - Training Session | Chris Arjoon/GettyImages

El adiós definitivo de Sergio Busquets representará, sin lugar a dudas, el fin de una era en el fútbol mundial. Las nuevas generaciones, que hoy se deslumbran con figuras juveniles como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Franco Mastantuono, entre otros, tendrán el privilegio de gozar las últimas actuaciones de un jugador que hizo de la media cancha el patio trasero de su casa.

Pasarán los años, y aunque el fútbol está en constante evolución, difícilmente nos encontraremos con otro igual a Sergio Busquets. Su talento para cortar los embates del rival, y, al mismo tiempo, emprender ataques desde la zona baja, lo convirtieron en un elemento único en el balompié internacional.