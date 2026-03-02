Sergio Canales asume la responsabilidad tras los abucheos en Monterrey

Sergio Canales rompió el silencio luego del complicado momento que atraviesa Monterrey. El capitán albiazul fue abucheado este sábado al salir de cambio durante la derrota ante Cruz Azul, en un contexto de tensión creciente alrededor del equipo.

El mediocampista español no se escondió ante la crítica. Horas después del encuentro, publicó un mensaje directo en sus redes sociales en el que asumió su parte de responsabilidad y dejó claro que no elude la autocrítica en este escenario adverso.

Asumo mi responsabilidad. Soy consciente de que no estoy aportando al equipo todo cuanto puedo y lo acepto sin excusas. A este grupo no tengo nada que reprocharle, al contrario, estoy profundamente orgulloso de cada uno de ellos.



“Asumo mi responsabilidad. Soy consciente de que no estoy aportando al equipo todo cuanto puedo y lo acepto sin excusas”, escribió el futbolista, marcando el tono de una declaración que buscó desactivar especulaciones y encarar de frente el malestar de la afición.

Canales también defendió al grupo en medio de la tormenta. “A este grupo no tengo nada que reprocharle, al contrario, estoy profundamente orgulloso de cada uno de ellos”, añadió, en un mensaje que apunta a cerrar filas dentro del vestidor.

El capitán fue sustituido durante la segunda mitad del duelo ante Cruz Azul, en un partido donde Rayados volvió a dejar dudas en funcionamiento y contundencia. La reacción del público evidenció el desgaste que vive el equipo en las últimas semanas.

Lejos de confrontar a la grada, el mediocampista apostó por la resiliencia. “No me voy a rendir. Seguiré trabajando hasta estar a la altura de este equipo”, sentenció, dejando claro que su compromiso permanece intacto pese a los cuestionamientos.

El mensaje concluyó con una declaración de unidad: “Saldremos juntos de esta situación, Rayados”. La frase busca reconectar con una afición exigente que demanda resultados inmediatos y una respuesta futbolística acorde a la inversión del plantel.

Monterrey atraviesa un momento crítico tras la derrota ante Cruz Azul, pero la postura pública de su capitán marca una línea clara. Canales da la cara, acepta el señalamiento y promete trabajo. Ahora, la respuesta deberá trasladarse al terreno de juego.

