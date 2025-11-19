¿Sergio Canales está en vías de salir de Monterrey?

El futuro de Sergio Canales dentro de la Liga MX y Monterrey está en tela de juicio. Si bien el club está buscando su renovación, la negociación no progresa. El ibérico tiene contrato hasta el próximo verano y su salida es una opción real, sobre todo por su deseo abierto de retornar a España en algún punto de su carrera.

¡CANALES SIGUE EN CONTACTO CON RACING! 😱⚽🔥#CentralFOX Con seis meses restantes en su contrato con Rayados, Sergio Canales reconoció que ha mantenido pláticas con Racing de Santander, equipo donde debutó.https://t.co/h8FO3oMKLX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 18, 2025

Hablo mucho con ellos. Llevamos mucho tiempo hablando. El Racing, junto al Betis, es el equipo que más ha marcado mi carrera. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir. Sergio Canales

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Condiciona su retorno a su estado físico. El jugador afirma que sólo regresará si se encuentra en plenitud deportiva.

No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente. Sergio Canales

¿Cuál ha sido el rendimiento de Sergio dentro de Monterrey?

Por su edad e historial de lesiones, el arribo de Canales a la Liga MX dejaba muchas más dudas que certezas. Sin embargo, el ex Betis estado a la altura del reto, pues nadie puede negar que es el mejor y con diferenciada marcada sobre el resto, jugador del Monterrey.

Canales cuenta ya con cien partidos oficiales como jugador de Rayados. En los mismos ha sumado 42 goles y 20 asistencias, cifras que avalan el porqué es el mejor pagado de la plantilla de Monterrey y por ende, de toda la Liga MX.

A pesar de que sus números son exponenciales y justifican los más de 5 millones de dólares por año que el ibérico percibe. No se puede negar que Sergio tiene una deuda pendiente. El líder de Monterrey no ha ganado aún títulos con la camiseta de Monterrey y es lo que se espera de un profesional de su perfil y privilegios.