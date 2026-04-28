Sergio Canales se marcha de Monterrey luego de tres años con el club

Luego de firmar el peor semestre en los últimos 20 años para el club, fracasando en la CONCACAF y haciendo un fatal torneo dentro de la Liga MX, los Rayados de Monterrey alistan cambios radicales. Los mismos iniciaron el día de ayer luego que los del norte de México anunciarán las salidas de su presidente y director deportivo.

Ahora, con la limpia en la gerencia, el club prepara lo propio en la plantilla. Los cambios han iniciado sin nada qué pensar y anunciando el adiós del mejor jugador del equipo. La etapa de Sergio Canales con el Monterrey ha llegado a su final luego de 3 años con un sentimiento extraño.

¡SE VA EL MAGO!🚨



Con información de Willie González @WillieGzz , la salida de Sergio Canales ya es un hecho, será el día de mañana martes cuando tanto el jugador como el club, lo hagan oficial pic.twitter.com/rdnW2cls0G — MedioTiempo (@mediotiempo) April 28, 2026

Canales fue la gran apuesta de parte del club tres años atrás. El ex Betis fue firmado con el fin de ser la cara de la plantilla y encaminar a los suyos a los títulos. Si bien es cierto que a nivel individual no hubo nadie mejor que él desde su arribo, queda la mancha de que en lo colectivo no ha ganado nada.

Su rendimiento individual en efecto fue superlativo. Pero, no le entregó copas a los del norte del país. Rayados invirtió prácticamente 30 millones de dólares en su arribo. Fueron 12 millones de la misma moneda en su compra y otros casi 17 millones en cuanto al sueldo del jugador.

Monterrey v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Sergio se marcha sin pena no gloria. Si sólo dependiese de su aporte personal, ha cumplido y de sobremanera. Sin embargo, el hecho de no haber ganado una sólo trofeo con los regios, deja manchado su paso por la institución.

El destino de Canales será volver a España. El creador de juego se unirá al Racing de Santander en su regreso a la primera división. Se trata de la vuelta a la primera división del club que le vio nacer, lo que hace más especial el fichaje.