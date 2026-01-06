¿Sergio Canales tiene futuro a largo plazo en Monterrey?

El ciclo de Sergio Canales en el fútbol mexicano parece tener fecha de caducidad. Aunque su calidad sigue marcando diferencias en la Liga MX, dentro del club ya se asume que su futuro no está ligado a un proyecto de largo plazo con Monterrey, sino a un cierre de carrera lejos de México.

Distintas informaciones desde España señalan que el mediocampista cántabro ya tiene definido su siguiente paso una vez que finalice su contrato. La idea es clara: Canales no renovará y su salida se produciría en el mercado de verano, aprovechando su condición de agente libre, un escenario que facilita el movimiento.

Desde el entorno del futbolista se reconoce que existe un deseo personal muy fuerte de regresar a su país. Más allá de lo deportivo o económico, Canales busca una decisión emocional, ligada a sus raíces y a la posibilidad de cerrar su trayectoria profesional en el club que marcó su formación como futbolista.

Ese club no es otro que el Racing de Santander, institución donde Canales dio sus primeros pasos como profesional antes de iniciar una extensa carrera que lo llevó por equipos de élite en España y, más recientemente, por el fútbol mexicano con Rayados.

En Monterrey el escenario es conocido y asumido. La directiva sabe que el jugador contempla esta salida desde hace tiempo y que no existen argumentos contractuales para impedirla. El vínculo concluye en junio de 2026, por lo que los últimos meses del español en México ya se empiezan a leer como una despedida anunciada.

A nivel deportivo, la posible marcha de Canales obligará a Rayados a replantear parte de su estructura creativa. Aunque el club ha apostado por un plantel profundo, la influencia del español dentro y fuera del campo lo convierte en una pieza difícil de reemplazar, especialmente por su liderazgo y experiencia.

Para Canales, el regreso a Santander no representa un retroceso, sino un cierre coherente. Volver al club que lo vio nacer futbolísticamente le permitiría competir en un entorno familiar, con menor presión mediática, y enfocar el tramo final de su carrera desde un lugar de pertenencia y gratitud.

