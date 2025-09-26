Sergio Ramos da la cara luego de la humillante derrota de Monterrey ante Toluca

En lo que fue uno de los mejores duelos en mucho tiempo dentro de la Liga MX, los Rayados de Monterrey fueron exhibidos por el campeón de México, el Toluca. Los del norte del país, quienes en algún punto tuvieron incluso la ventaja en el mercado, terminaron siendo arrasados por 6-2 final.

Tanto el fondo como las formas, generan muchas dudas en torno a Monterrey. Uno de los grandes señalados fue Sergio Ramos. El veterano además de ofrece un juego terrible en defensa, falló un penalti cobrado a lo Panenka. El zaguero no se esconde ante las críticas y da la cara luego del cotejo.

Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos. Sergio Ramos

El jugador afirma que, más allá de las palabras, la mejor disculpa para la afición será corregir el rumbo dentro del terreno de juego.

No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo. Sergio Ramos

Este sábado Monterrey se cruza con Santos en condición de local. Dicho encuentro es una oportunidad enorme para que los regios se saquen la espina y curen la herida.

