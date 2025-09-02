Sergio Ramos destaca el estilo de vida que tiene en México siendo jugador de Rayados
Sergio Ramos será recordado como uno de los fichajes más grandes de todos los tiempos dentro de la Liga MX. La directiva de los Rayados de Monterrey hizo una apuesta fuerte en el zaguero español tanto en lo deportivo como en lo mediático y la están ganando.
En gran medida, lo anterior es cortesía del enorme nivel de compromiso que ha mostrado el central por el club. El mismo se debe al confort que ha encontrado Ramos en el vivir en México, un país al que destacada en sus más recientes declaraciones.
La verdad muy bien, estamos en primera posición ahora en el campeonato y la verdad que contento. Estamos viviendo una aventura maravillosa con un país que me trata de manera única, me siento querido. Lo más importante es el rendimiento futbolístico que está siendo muy bueno, gracias a Dios me están respetando las lesiones.Sergio Ramos
En cuanto al consumo de la gastronomía en México, afirmó que ha diferencia de su esposa, a quien señala como una admiradora de la misma, el zaguero asegura que mantiene la misma dieta de toda su vida como futbolista profesional.
La dieta mía sigue siendo la misma, soy un poco pesado, no soy de innovar con salsas. No soy de muy picante, pero a mi mujer le encanta, igual que la comida mexicana. Yo sigo con la misma dieta, no salgo de la lechuga, el pescado a la plancha, el pollo, los aguacates... lo que llevó comiendo casi 20 años, no estamos para innovar.Sergio Ramos
