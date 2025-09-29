Sergio Ramos explota en contra del arbitraje de la Liga MX

Luego de lo vivido a mitad de la semana pasada en Toluca, Rayados de Monterrey llegaba al duelo en contra de Santos con la obligación de ganar. El cuadro del norte del país en efecto sumó los tres puntos, sin embargo, el marcador ha sido muy corto, pues se quedó en un triunfo por la mínima.

La realidad es que los regios bien pudieron marcar un par de goles adicionales. Sin embargo, decisiones arbitrales frenaron dicha posibilidad. Siendo el caso, el capitán del club, Sergio Ramos no ocultó su malestar por la forma en que se lleva el arbitraje de la Liga MX.

¡SERGIO RAMOS QUEDÓ MUY MOLESTO CON EL ARBITRAJE! 😅#CentralFOX | El español aseguró que el gol que le anularon por una supuesta falta, es algo que solo pasa en la Liga MX.https://t.co/Prt8skbyn0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 28, 2025

Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego. La falta que pita hoy, de chiste. Esto solo pasa aquí en esta liga. Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy. Sergio Ramos

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A pesar de las fuertes declaraciones del zaguero, el capitán de los Rayados de Monterrey se dijo feliz por el regreso a la senda del triunfo de su equipo.

Contentos de volver a la victoria y con portería a cero. El equipo ha demostrado unión, compromiso y actitud. Con todo y contra todos. ¡Vamos a por más!

Sergio Ramos

Si bien de momento no hay un reporte de la disciplinaria, este tipo de declaraciones se persiguen y sancionan en automático. Salvo sorpresa, está claro que Ramos recibirá una multa económica por parte de la Liga MX en algún punto de esta misma semana.