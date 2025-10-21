Sergio Ramos ofrece detalles sobre su futuro con los Rayados de Monterrey

Sergio Ramos es uno de los fichajes más importantes en la historia de la Liga MX, al menos en cuanto a la relevancia internacional que tiene el zaguero español.

De ahí en más, su rendimiento con los Rayados de Monterrey ha sido positivo. Salvo algunos errores mínimos, el veterano ha aportado mucho más de lo que le ha costado al club. Siendo el caso, no se descarta la posible renovación de la leyenda del Real Madrid, misma que también es del deseo del futbolista.

No me puedo quejar, estoy muy feliz. Es un país en el que me tratan de maravilla con un proyecto muy interesante. Sí, acabo contrato en diciembre, pero ojalá sigamos aquí en México porque la verdad es que me siento muy a gusto. Sergio Ramos

A lo anterior, Diego Armando Medina, fuente cercana de los Rayados de Monterrey para TUDN, afirmó que el futuro del zaguero está con Monterrey. Todo indica que el jugador y los del norte del país extenderán el vinculo por un año adicional:

Hasta hoy su vínculo termina en diciembre, pero ya hay acuerdo de palabra para firmar un año más. Ramos y Rayados, mismas condiciones un año más. Ramos en 2026 con el Club de Futbol Monterrey. Viento en popa y en cualquier momento se podrá anunciar ya de manera oficial. Diego Armando Medina

De momento, se desconoce si los términos del nuevo contrato entre ambas partes serán los mismos del acuerdo aún con vigencia.

Ramos goza del segundo mejor sueldo dentro de la plantilla regia. Su salario es de casi 5 millones de dólares por año, sólo por debajo de los 5,5 millones que ingresa Sergio Canales. Además, el jugador se lleva un porcentaje de las camisetas que se vendan con su nombre. Parece que la renovación es inminente.

