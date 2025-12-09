Sergio Ramos rechazó al Monterrey para cumplir el objetivo de regresar a Europa

Sergio Ramos disputó su último partido como futbolista de los Rayados de Monterrey el pasado fin de semana, tras la eliminación del equipo ante Toluca en los cuartos de final del Apertura 2025. En la entrevista posterior al encuentro, el defensa español confirmó que no continuará con el conjunto albiazul para la próxima temporada, aunque evitó dar detalles sobre su futuro profesional.

El contrato del futbolista de 39 años vence el 31 de diciembre, por lo que después de esa fecha podrá fichar como agente libre con el club de su elección. Tras un año en la institución regiomontana, Ramos busca nuevos retos, y su principal objetivo sería regresar al futbol europeo para continuar su carrera.

Según un reporte del Diario AS, a pesar de sentirse cómodo en la Liga MX y en México, Sergio Ramos no dio margen a la directiva de Rayados para presentarle una “oferta mareante” que buscara extender su contrato.

👤 Sergio Ramos tenía decidido volver a Europa y no quiso escuchar ofertas



✍️ @jfelixdiaz @AS_Fuentenebro



👉 https://t.co/SNuQK7Usrz pic.twitter.com/r3cjKkbujs — Diario AS (@diarioas) December 8, 2025

El defensa central nacido en Camas, España, disputó 32 partidos con la camiseta del Monterrey y sorprendió con siete goles en su paso con el equipo regiomontano. Después de pasar siete meses sin actividad tras su salida del Sevilla en julio de 2024, Ramos recuperó sensaciones, volvió a disfrutar del futbol y demostró que, pese a su veteranía, aún puede competir al más alto nivel.

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Desde que se confirmó su salida del futbol mexicano, surgieron múltiples rumores que vinculaban a Sergio Ramos con clubes como el Inter Miami o el Al-Hilal. Sin embargo, la prioridad del español es volver a competir en el Viejo Continente. Hasta el momento, su nombre ha sido relacionado con el Galatasaray, el AC Milan e incluso como una posible opción para reforzar al Real Madrid en plena crisis defensiva.

¿Dónde jugará Sergio Ramos la próxima temporada? ¿Llegará como titular a un club de media tabla en Europa o será un refuerzo de lujo para un equipo de élite? En las próximas semanas conoceremos el desenlace.