Sergio Ramos se despide de Monterrey y abre una nueva etapa como agente libre

Sergio Ramos ha puesto punto final a su aventura en México. El central español confirmó que el último encuentro disputado con Monterrey fue también el último de su etapa en la Liga MX. Una decisión que marca el cierre de un capítulo breve pero intenso y que vuelve a situar al excapitán del Real Madrid y de la Selección Española en el mercado de fichajes, ahora como agente libre.

A sus 39 años, Ramos mantiene intacto su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. Lejos de contemplar la retirada, su mensaje es claro: quiere continuar jugando y está dispuesto a estudiar todas las propuestas que lleguen en las próximas semanas. Su salida de Monterrey no responde a un desgaste deportivo, sino a la voluntad de abrir nuevas posibilidades en el tramo final de su carrera.

En el club mexicano, Ramos aportó liderazgo, carácter y una mentalidad competitiva que dejó huella tanto en el vestuario como en la afición. Su experiencia europea elevó las expectativas del equipo y ayudó a consolidar una defensa más sólida, aunque los resultados no siempre acompañaron la magnitud del fichaje.

Ahora, como agente libre, el sevillano vuelve a convertirse en uno de los nombres más atractivos del mercado invernal. Equipos de Estados Unidos, Arabia Saudí, la MLS o incluso clubes europeos podrían valorar su incorporación, sabiendo que Ramos sigue siendo un futbolista de enorme personalidad, capaz de marcar diferencias en contextos de alta exigencia.

Su futuro inmediato dependerá de dos factores: el proyecto deportivo que le seduzca y su deseo de competir en un entorno donde se sienta importante. Lo que sí ha dejado claro es que no piensa colgar las botas todavía.

Sergio Ramos inicia así una nueva búsqueda, un último baile profesional donde su ambición, como siempre, será la de ganar. Una leyenda que se resiste a detener el tiempo.