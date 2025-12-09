Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje: "Decir adiós nunca es fácil"

Después de su despedida informal tras la eliminación en semifinales del Apertura 2025, Sergio Ramos utilizó sus redes sociales para decir adiós oficialmente a los Rayados de Monterrey. El legendario defensa español comenzó su mensaje afirmando que “decir adiós nunca es fácil” y compartió reflexiones sobre su experiencia en el club.

El zaguero de 39 años aseguró que se marcha con grandes experiencias y nuevas amistades tras su paso por el futbol mexicano, y afirmó que siempre se sentirá orgulloso de haber portado el gafete de capitán del conjunto regiomontano.

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En su misiva, Ramos agradeció a la institución, sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por el apoyo durante el último año y mencionó que "he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento".

Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo '¡Arriba el Monterrey!' Sergio Ramos

Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el… pic.twitter.com/NeipMyACBZ — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2025

Según los reportes más recientes, el futbolista español habría decidido no escuchar una posible propuesta de renovación con Rayados de Monterrey, ya que su prioridad es regresar al futbol europeo.

El futbolista español estuvo un total de dos temporadas con el Monterrey y disputó los torneos Clausura y Apertura 2025, la Leagues Cup 2025, el Mundial de Clubes 2025 y la Copa de Campeones de la Concacaf. En este periplo, el exjugador de la selección española y el Real Madrid disputó 34 partidos y anotó un total de ocho goles.

Hasta el momento, se desconoce con certeza cuál será el próximo destino del defensa de 39 años. Ramos ha sido relacionado con clubes de la Major League Soccer (MLS) y del futbol árabe, aunque su prioridad es volver al Viejo Continente, donde ha sido vinculado con equipos de las ligas italiana y turca.

¿Cuál será el próximo club del legendario central español?