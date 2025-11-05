¿Sergio Ramos se pierde el duelo en contra de Chivas?

Rayados de Monterrey deberá encarar el cierre del torneo con la urgencia de ganar. Los del norte del país luego del empate en el clásico en contra de Tigres, ya no aspiran al liderato de la Liga MX. Sin embargo, sí tienen opciones de colarse dentro de los 4 primeros de la tabla general, un logro que no es menor.

El cuadro de Doménec Torrent deberá visitar a Chivas este fin de semana con el fin de conseguir tres puntos que les den vida en la meta de estar dentro de los 4 mejores. Sin embargo, la noche no será sencilla para el equipo de los Rayados. Se entiende que el club podría no contar con la presencia de su capitán.

Sergio Ramos está en duda para la visita el rebaño de este fin de semana. En las más recientes horas, el zaguero se ha sometido a algunos estudios de rutina. En los mismos se habría encontrado cierta afectación muscular en la pierna derecha, misma que ahora mismo le tienen en duda para la jornada 17.

Es clave señalar que el jugador no está lesionado, sólo tiene desgaste que de ser mal llevado, en efecto puede terminar en una lesión, algo que le vendría fatal a Rayados teniendo la liguilla a la vuelta.

La decisión de si Ramos tendrá o no minutos contra Chivas se tomará previo al viaje del equipo con rumbo a Guadalajara. Por ahora, se entiende que la balanza se decanta más a que el veterano quede fuera de la convocatoria de Torrent para el cierre de torneo.

Monterrey debe tirar de prudencia. Forzar a Ramos en este punto es innecesario. El club bien podría darle al zaguero hasta 3 semanas de reposo con el fin de que llegue en plenitud física a la liguilla, donde la intensidad tiende a ser mayor.

