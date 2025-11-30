Sergio Ramos sueña con el Mundial 2026 y está dispuesto a hacerlo todo para volver a la Selección

La noticia ha sacudido el panorama futbolístico español: Sergio Ramos quiere jugar el Mundial de 2026… y está dispuesto a hacer absolutamente todo para lograrlo. Según ha informado Marca, el central camero no renuncia a vestir de nuevo la camiseta de la Selección Española, pese a que su última participación con el combinado nacional se remonta al año 2021. A sus 40 años —edad que tendría cuando arranque la cita en Estados Unidos, México y Canadá—, Ramos no solo mantiene intacta su ambición, sino que ha encendido una llama que muchos creían apagada.

Ramos siempre fue sinónimo de competitividad, liderazgo y resistencia. Su salida de la Selección, marcada por lesiones y decisiones técnicas durante la etapa de Luis Enrique, parecía un capítulo cerrado. Sin embargo, el propio futbolista ha dejado claro que no ha dejado de soñar con el Mundial. Su actual etapa en Monterrey, donde ha vuelto a sentirse importante y físicamente capacitado, ha renovado sus aspiraciones. Él mismo considera que, si su cuerpo responde y el nivel acompaña, no existe razón para renunciar.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Sergio Ramos wants to play the 2026 World Cup and he will do EVERYTHING to make the Spain squad! ✨



— @marca pic.twitter.com/Dhl0VQJf5q — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 30, 2025

El central, campeón del mundo en 2010 y bicampeón de Europa con la Roja, cree que puede aportar experiencia, jerarquía y carácter a un vestuario joven que ha vivido una transición generacional profunda. Más allá de lo deportivo, su figura representaría un símbolo de liderazgo en un torneo tan exigente como un Mundial.

Pero la realidad que afronta no es sencilla. La competencia en el centro de la defensa es alta —con jugadores como Laporte, Le Normand, Vivian, Cubarsí o Huijsen— y dependerá de Luis de la Fuente valorar si Ramos encaja dentro del proyecto. Aun así, su mensaje es inequívoco: trabajará sin descanso para ponerse en la mejor condición física, mantener un nivel competitivo de élite y demostrar que sigue siendo un futbolista válido para la máxima exigencia internacional.

El debate ya está servido. ¿Es posible ver a Sergio Ramos en el Mundial 2026? ¿Puede su jerarquía compensar el inevitable paso del tiempo? Lo que está claro es que el camero no contempla una retirada silenciosa: quiere luchar, competir y cerrar su legado donde empezó a construir su leyenda… con la camiseta de España.