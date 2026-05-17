Sevilla vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Sevilla y Real Madrid protagonizarán este domingo 17 de mayo uno de los encuentros más atractivos que tendrá la anteúltima jornada de LaLiga 2025/26. El conjunto merengue viene de superar al Oviedo en el Bernabéu y buscará ganar dos partidos de forma consecutiva por primera vez desde marzo.

Sin mucho más en juego que maquillar una imagen muy golpeada por una nueva temporada sin títulos y por conflictos internos dentro del plantel, el equipo de Arbeloa se medirá ante un rival que sí tiene mucho por lo que luchar.

Si bien los últimos tres triunfos al hilo le permitieron despegarse de la zona baja, los dirigidos por Luis García aún no han asegurado su permanencia en la máxima categoria para el próximo año. Un triunfo ante el Madrid acabaría con la angustia y desataría los festejos en el Sánchez-Pizjuán.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido.

💪 El Real Madrid prepara el partido contra el Sevilla. pic.twitter.com/nF2zMZYiaI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 15, 2026

Pronóstico SI Fútbol

El contexto hace pensar en un partido bastante equilibrado. Sevilla llega con la necesidad de seguir sumando y con mejores sensaciones recientes, mientras que Real Madrid arrastra una recta final irregular, condicionada por lesiones y un desgaste más que evidente. Motivado por su público y por su hambre de asegurar la permanencia, Sevilla podría salir con una actitud más agresiva ante un Madrid más paciente, confiando en resolver con calidad individual cuando aparezcan espacios. No parece un escenario para un dominio absoluto de ninguno.

Real Madrid, aún jugando por poco, sigue teniendo futbolistas capaces de cambiar un partido en una jugada. Será duelo con alternativas en ambos lados, momentos de tensión y goles en los dos arcos. La diferencia podría estar en quién gestione mejor los últimos minutos si el marcador llega ajustado.

Pronóstico: Sevilla 1 - 1 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Sevilla vs Real Madrid?

Ciudad : Sevilla, España

: Sevilla, España Estadio : Ramón Sánchez-Pizjuán

: Ramón Sánchez-Pizjuán Fecha : domingo 17 de mayo

: domingo 17 de mayo Hora : 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP

: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP Árbitro: A confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Sevilla y el Real Madrid (últimos cinco partidos)

Sevilla : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Real Madrid: 4

Último partido entre ambos: 20/12/2025 - Real Madrid 2-0 Sevilla - La Liga, fecha 17

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Últimos 5 partidos

Sevilla Real Madrid Villarreal 2-3 Sevilla 13/05/26 Real Madrid 2-0 Oviedo 14/05/26 Sevilla 2-1 Espanyol 09/05/26 FC Barcelona 2-0 Real Madrid 10/05/26 Sevilla 1-0 Real Sociedad 04/05/26 Espanyol 0-2 Real Madrid 03/05/26 Osasuna 2-1 Sevilla 26/04/26 Real Betis 1-1 Real Madrid 24/04/26 Levante 2-0 Sevilla 23/04/26 Real Madrid 2-1 Alavés 21/04/26

¿Cómo ver el Sevilla vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Últimas noticias del Sevilla

Manu Bueno continúa fuera mientras se recupera de una lesión muscular y sigue sin fecha clara para volver a competir. La otra incógnita es Isaac Romero, que deberá pasar una evaluación física antes del encuentro para determinar si puede entrar en la convocatoria o incluso tener minutos. En cambio, Marcão ha vuelto a entrenarse con el grupo después de varios meses alejado de las canchas, aunque todavía no está garantizado que tenga protagonismo inmediato.

Más allá de las ausencias, el triunfo reciente ante Villarreal dejó buenas sensaciones y hace pensar que el cuerpo técnico tocará poco el once inicial. Nemanja Gudelj podría regresar a la alineación y también existe la posibilidad de que Castrin tenga minutos. En ataque, Akor Adams atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al club, con tres goles en los últimos cinco partidos ligueros, mientras Neal Maupay apunta a mantenerse como una de las referencias ofensivas.

Villarreal CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Sevilla (4-4-2): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Gudelj, Agoume, Oso; Adams, Maupay

Últimas noticias del Real Madrid

El conjunto merengue sigue acumulando problemas físicos en el tramo final de la temporada. Rodrygo, Arda Güler, Éder Militão, Ferland Mendy y Federico Valverde están descartados, mientras que Dean Huijsen y Andriy Lunin llegan entre algodones. La situación obliga a reajustar y reduce considerablemente las opciones de un Arbeloa que llega desgastado al final de la temporada.

La semana en el club estuvo marcada por la lluvia de silbidos que recibió Kylian Mbappé al ingresar ante Oviedo desde el banco de suplentes. Pese al ruido generado alrededor de la estrella francesa, todo apunta a que volverá al once inicial frente al Sevilla. También se espera el regreso de Antonio Rüdiger a la defensa, además de posibles titularidades para Jude Bellingham, Fran García y Thiago Pitarch.

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia; Pitarch, Tchouameni, Brahim, Bellingham; Vinicius, Mbappe