Shohei Ohtani vs. Cristiano Ronaldo: comparación de contratos e ingresos

Shohei Ohtani y Cristiano Ronaldo tienen pocas similitudes físicas, pero cuando se habla de liderazgo, dominio deportivo y valor humano, las coincidencias entre el pelotero de los Dodgers de Los Ángeles y el delantero portugués del Al-Nassr son notables.

Ohtani y Ronaldo coinciden en ser deportistas que ponen el trabajo físico y mental por encima de todas las cosas, para tener el mejor rendimiento en el terreno de juego. Aunque provienen de universos distintos, en cuanto a salarios, tipo de competición y mercado, compararlos resulta útil para saber cómo se manejan en el aspecto económico.

Ohtani está en el mejor momento de su carrera, siendo estrella de los Dodgers, con tres premios MVP y el campeonato que logró en la temporada pasada contra los Yankees.



Por su parte, Ronaldo vive ya el ocaso de su carrera, con el objetivo de mantenerse en forma para pelear por el único trofeo que le falta en sus vitrinas: la Copa del Mundo.

En Sports Illustrated Fútbol analizaremos los contratos de ambos deportistas, sus ingresos por patrocinio y la importancia que tienen para cada una de sus disciplinas.

Ohtani vs. Cristiano: trayectoria y contexto profesional

Ohtani y su legado

Ohtani comenzó su carrera en Japón y destacó desde muy joven por su capacidad para brillar tanto como lanzador como en la caja de bateo. Esto le abrió las puertas al mercado de Estados Unidos, sobre todo después de verle con el uniforme de su país en el Clásico Mundial.

Comenzó su carrera con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters y después de cumplir los años exigidos para firmar un contrato fuera de Japón, acordó con Los Angelinos de Los Angeles, donde comenzó el sueño de convertirse en el mejor jugador de las Grandes Ligas.

Ohtani fue MVP de la Liga Nacional en 2024 | Emilee Chinn/GettyImages

Ha sido tres veces MVP, con los cetros coleccionados en 2021, 2023 y 2024. Será candidato también para el galardón de 2025, tras otra extraordinaria campaña en la MLB.

El jugador de dos vías ha sido seleccionado en cinco ocasiones al Juego de Estrellas, 4 veces seleccionado como All-MLB, fue Novato del Año en 2018 y tiene tres Bates de Plata. Su capacidad para conectar jonrones y robar almohadillas también lo colocan en un selecto grupo de jugadores.

Ronaldo y su hegemonía goleadora

Cristiano Ronaldo comenzó su carrera en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa, destacando por su velocidad, desequilibrio y remate de media y larga distancia. Aunque al principio no era un jugador de área, su velocidad fue bien vista por el Manchester United, un equipo donde todo comenzó para el portugués.

Ha conseguido récords goleadores, ganado cinco Balones de Oro, y ha sido uno de los futbolistas más consistentes durante casi dos décadas. Es el máximo goleador en la historia de la UEFA Champions League con 141 goles, del Real Madrid con 450 y de Portugal con 140.

Su valor no solo ha sido deportivo, ya que se ha convertido en una marca global, que expresa trabajo arduo, disciplina, responsabilidad y una vida sana y saludable. Ganó una Champions con el Manchester United, cuatro con el Real Madrid y tiene una Eurocopa con Portugal.

Estructura y duración de contratos

La estructura de los contratos en las Grandes Ligas es mucho más amplia que la de los futbolistas. Un jugador estelar en la MLB puede firmar con su equipo por 10 años, algo que nunca sucederá en el fútbol, ya que el nivel de exigencia físico es distinto.

Además, el mercado de los jugadores estelares de la MLB se reduce a los 30 equipos que conforman la liga, mientras que para las estrellas del fútbol mundial hay una abanico de opciones, con ligas importantes como LaLiga, la Premier League, la Serie A, la Ligue 1, la MLS o la Saudi League.

Ohtani firmó el que para entonces fue considerado como el contrato más alto de todo el beisbol, con una duración de 10 años a cambio de 700 millones de dólares. Lo interesante de este acuerdo es que 680 millones de la cantidad total fueron diferidos, en una jugada maestra de los Dodgers por conseguir al mejor jugador del beisbol.

Fue una especie de hipoteca para poder corresponder a semejante acuerdo. El equipo seguirá teniendo flexibilidad financiera mientras disfruta de los éxitos deportivos de tener a Ohtani como su bateador designado y lanzador.

En la MLB, a diferencia del fútbol mundial, los contratos son garantizados y tienen que cumplirse. No hay cláusulas de traspaso como si las hay en el balompié.

Ronaldo tiene un gran acuerdo con el Al-Nassr, que lo colocan entre los mejores futbolistas pagados de todos los tiempos. Ya no figura en las principales ligas de Europa, pero sigue vigente en una liga que tiene un importante dominio económico.

Comparación de salario anual

El nuevo contrato de Cristiano Ronaldo con el club es de más de 676 millones de dólares por los dos años de duración, hasta junio de 2027, lo que le otorga un salario anual de más de 244 millones de dólares.

En ese sentido, Ronaldo gana más que Ohtani al año en términos de ganancias por los contratos con sus respectivos equipos. El japonés devenga un promedio de 70 millones de dólares por temporada con su actual acuerdo con los Dodgers.

También hay que destacar que los impuestos de valor al lujo en los Estados Unidos son más fuertes que en Europa. Eso hace que Cristiano tenga una ventaja sobre Ohtani en cuanto a sus compromisos tributarios.

Patrocinios fuera del campo

Ambos jugadores tienen diversos acuerdos de patrocinio deportivo, pero en este renglón, el portugués Ronaldo lidera como uno de los deportistas más influyentes de la historia, incluso siendo el jugador con más seguidores en redes sociales.

Cristiano es la máxima figura de la Saudi Pro League | MB Media/GettyImages

Ohtani tiene acuerdos importantes, sobre todo en Japón, con marcas de ropas, relojes e indumentarias deportivas. Aunque genera un ingreso importante por esta vía, está muy lejos de ser el gigante comercial que es Cristiano Ronaldo.

El lusitano tiene un contrato vitalicio con Nike, tiene una marca personal que se llama CR7, que engloba distintos tipos de negocio. También es socio de una importante cadena hotelera a nivel mundial y el mercado inmobiliario es otro de sus fuertes.

Importancia en el mercado

Ronaldo y Ohtani han sido claves para que las nuevas generaciones sigan a sus respectivos deportes. El japonés ha logrado que el mercado asiático se interese por la MLB mientras que Ronaldo es una marca mundial, que es seguida incluso por la gente que no es aficionada al fútbol.

En muchos mercados, la figura de Ronaldo da credibilidad, valor, atención mediática, venta de camisetas, entre otros beneficios para las ligas donde participe.

Ohtani por ahora está en el mejor momento de su carrera, en plenitud física y competitiva y con la misión de destrozar varios récords en la MLB. Mientras tanto, Ronaldo sigue dejando elementos en la eterna discusión sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol.

Son dos jugadores completamente distintos, en deportes muy dispares, pero con la semejanza de ser unas bestias competitivas que quieren destacar por encima del resto.