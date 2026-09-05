Las cosas no parecen mejorar en el Atlético de Madrid y quedó en evidencia luego del 3-0 ante el Athletic Club en San Mamés. El equipo de Diego Simeone completó un buen primer tiempo y mostró personalidad, pero todo cambió al comienzo de la segunda mitad. Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet marcaron los goles de los Leones, que terminaron quedándose con los tres puntos.

Después del encuentro, el Cholo reconoció que su equipo dejó escapar el partido en un período muy breve y asumió la responsabilidad por lo ocurrido desde el banco. "El partido se nos escapó en apenas cinco minutos", expresó el DT al analizar una segunda parte muy diferente de la primera.

Simeone valoró especialmente el trabajo realizado por sus futbolistas antes del descanso. El Atleti consiguió generar oportunidades de gol y competir de buena manera, pero no logró convertir. La situación cambió rápidamente al regreso de los vestuarios y el Athletic aprovechó los errores del Colchonero.

"El rival resolvió muy bien esa desconexión nuestra", señaló el Cholo, quien también admitió que su cuerpo técnico tuvo responsabilidad en la manera en la que el equipo regresó al campo de juego. "No pude transmitir lo que se necesitaba para el inicio del segundo tiempo y ellos no lo encontraron por sí mismos", agregó.

Atletico de Madrid vs Athletic Club, LaLiga | ANDER GILLENEA/GettyImages

El entrenador también consideró justo el triunfo del Athletic y evitó atribuir el primer gol a una posible salida de la pelota durante la jugada. Según el DT, la acción se extendió lo suficiente como para que sus futbolistas pudieran resolverla de otra manera antes de que terminara en gol. "No creo que sea determinante, la jugada es muy larga", afirmó.

Pese al resultado, el Cholo pidió paciencia con el proceso que atraviesa el Atlético y reconoció que el plantel todavía se encuentra en una etapa de transición. La caída en Bilbao es uno de los primeros golpes que deberá afrontar durante este proceso. "Estamos en una etapa de construcción del equipo y vamos a atravesar situaciones complejas", analizó.

El DT también elogió el trabajo de Edin Terzic y destacó el orden defensivo que mostraron los locales una vez que consiguieron la ventaja. "Me gusta el Athletic, es un equipo importante. Va a pelear por lugares importantes", expresó Simeone sobre un rival al que ubicó dentro de la pelea a la par del Villarreal, la Real Sociedad y otros clubes que buscan acercarse a los primeros puestos.

¿Qué dijo el Cholo Simeone sobre Julián Álvarez?

El Colchonero encontró muchas dificultades para generar oportunidades durante el resto del encuentro y Julián Álvarez protagonizó una de las pocas acciones de peligro del segundo tiempo. Sobre el delantero, quien no salió a realizar los ejercicios posteriores al encuentro junto con sus compañeros, Simeone respondió: "¿En serio? No tengo nada que comentar".

Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Los Colchoneros regresarán a la actividad este miércoles 9 de septiembre, cuando visiten al Liverpool en Anfield en la primera jornada de la Champions League.