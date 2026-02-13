El Atlético de Madrid firmó una actuación impactante y goleó 4-0 al FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El Estadio Metropolitano vivió una velada inolvidable, con un equipo rojiblanco dominante, intenso y contundente, que dejó al conjunto catalán sin respuestas desde los primeros minutos.

Sin embargo, Diego Simeone eligió la cautela pese al buen resultado conseguido. El entrenador remarcó que, aunque su equipo vivió “una noche muy buena”, la eliminatoria sigue lejos de estar resuelta y el margen de error se reduce cuando toca jugar en Barcelona.

En esa línea, insistió en que el Atlético deberá mantener la misma intensidad y seriedad mostrada en la ida para sostener la ventaja en la revancha, el próximo tres de marzo. Para Simeone, la clave no pasa solo por lo táctico, sino por repetir el compromiso colectivo y el enfoque competitivo.

Una frase que encendió el debate

Al ser consultado por una posible remontada del Barcelona en el Camp Nou, Simeone dejó una declaración que rápidamente se volvió viral: “Ellos no tienen a Cristiano Ronaldo.”

La frase, lejos de ser una provocación directa, se interpretó como un mensaje con doble lectura. Por un lado, el argentino recordó lo difícil que históricamente ha sido resistir en escenarios grandes, donde figuras determinantes pueden inclinar series. Por otro, también pareció minimizar la idea de una remontada épica, al señalar que el Barcelona actual no cuenta con un futbolista con el peso específico que tuvo Cristiano Ronaldo en este tipo de eliminatorias.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey | Angel Martinez/GettyImages

Más allá de la cita, Simeone se mostró fiel a su estilo: evitar la euforia y sostener el discurso del esfuerzo. “La eliminatoria no está terminada”, repitió, dejando en claro que el Atlético no puede relajarse ni un segundo.

El mensaje final fue directo: para seguir en competencia, el equipo deberá presentarse en el Camp Nou con la misma humildad, ilusión y ganas de trabajar que lo llevaron a destacarse en el primer encuentro. Porque, para Simeone, lo más peligroso no es el rival: es creer que ya está ganado.

