No hay mal que por bien no venga. La derrota del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey no hizo más que reavivar los rumores sobre una posible salida de Diego Simeone como DT colchonero. Primero se habló del Inter de Milán y ahora, The Sun, desde Inglaterra informa de una posible llegada al Chelsea.

El técnico argentino encabeza la lista de candidatos que evalúa la dirigencia del club londinense en un momento delicado para el equipo. Liam Rosenior atraviesa una racha adversa en la Premier League, con cuatro derrotas consecutivas sin convertir goles, la última por 1 a 0 frente al Manchester United. Ese registro impactó de lleno en la posición del equipo en la tabla y en las expectativas deportivas de la temporada.

Los Blues se ubican en el sexto puesto y quedaron a cuatro puntos del Liverpool, que ocupa la última plaza de clasificación a la Champions League y todavía tiene un partido pendiente. Con cinco jornadas por disputar, la distancia con los puestos de arriba se mantiene corta, al mismo tiempo que el margen con la mitad de tabla también se reduce. El Fulham, en el duodécimo lugar, se encuentra a tres unidades, lo que expone la fragilidad del presente.

Diego Simeone favourite to become next Chelsea manager after horror Rosenior run https://t.co/xPACOkSK1D — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 19, 2026

La directiva de BlueCo sostiene por ahora a Rosenior en el cargo, aunque su continuidad para la próxima campaña no está asegurada. Sky Sports desliza que la institución busca estabilidad y resultados acordes a su proyecto deportivo, por lo que el perfil del Cholo gana terreno como una opción de peso.

Atletico De Madrid Press Conference - Final Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

El entrenador del Colchonero lleva más de una década y media al frente del conjunto español y ha construido un ciclo competitivo en Europa pero, últimamente, surgieron versiones sobre un posible cierre de su etapa en el club rojiblanco, lo que abre la puerta a un cambio de rumbo en su carrera.

Dentro del abanico de opciones que baraja el Chelsea también aparecen otros entrenadores de renombre. Julian Nagelsmann figura entre los principales candidatos, junto con nombres ligados a la identidad del club como Frank Lampard. Se suman Kieran McKenna, José Mourinho y Rúben Amorim, además de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y con un pasado exitoso en Stamford Bridge.