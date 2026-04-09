Simeone salió al cruce de Flick y defendió la actuación del VAR tras el 0-2 frente al Barcelona

El Atlético de Madrid pisó fuerte en la Champions League tras imponerse 2-0 sobre el Barcelona en el Spotify Camp Nou y no solo rompió una racha de dos décadas sin triunfos en ese estadio, sino que además se posicionó con ventaja de cara a la vuelta en el Metropolitano.

Luego del encuentro, Diego Simeone valoró el trabajo colectivo y la disciplina táctica de sus dirigidos, aspectos que resultaron determinantes para neutralizar el juego del conjunto catalán. “Defendimos de manera ordenada para que no pudieran progresar”, explicó.

🤯🇦🇷 Cholo Simeone sumó el PRIMER TRIUNFO como DT vs Barça en el CAMP NOU en toda su carrera, después de ¡19 PARTIDOS! pic.twitter.com/gW8Tss6K3l — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 8, 2026

La polémica y la postura del Cholo

Una de las principales controversias de la noche estuvo en una jugada reclamada por el Barcelona por una posible mano dentro del área. Sin embargo, Simeone fue claro al respaldar la decisión del árbitro y del VAR, en contraste con la molestia expresada desde el lado culé por Hansi Flick.

El técnico argentino aseguró que, desde donde estaba posicionado, no tuvo una visión precisa de la acción, pero remarcó que si tanto el árbitro como el VAR coincidieron en la interpretación de la jugada, debe primar el criterio del juego. “Es parte del sentido común del fútbol”, aminoró, conforme con la dirección arbitral.

Más allá de la polémica, el Atlético construyó su victoria desde la inteligencia y el análisis táctico del contexto del encuentro. Supo aguantaren los momentos de mayor presión del Barcelona y encontró la forma de atacar en los espacios justos, que resultaron eficaces; esa estrategia les permitió sostener la ventaja y cerrar un resultado que puede ser decisivo en la serie, si mantienen la regularidad futbolística.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Pedro Salado/GettyImages

A pesar de los números explícitos en el marcador, Simeone evitó adquirir una postura presuntuosa y reconoció la jerarquía del rival, recordando antecedentes recientes que incitan a ser prudentes en el planteo del juego. “Nos enfrentamos a un equipo muy fuerte”, señaló.

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