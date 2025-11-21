Simulación de la fase de grupos para el Mundial 2026

Una simulación de la fase de grupos del Mundial 2026 ofrece un panorama anticipado del torneo para varias selecciones, incluyendo a Estados Unidos, México, Canadá y otras potencias.

De acuerdo con estos ejercicios, distintos equipos podrían llegar bien posicionados a la fase de eliminación directa. En el caso de Estados Unidos, el combinado norteamericano aparece con buenas probabilidades de avanzar, tras encarar una racha positiva de cinco partidos sin perder y una goleada 5–1 sobre Uruguay en noviembre. Aunque no tendrá otro amistoso hasta marzo, el grupo dirigido por Mauricio Pochettino ya se prepara para el sorteo.

El evento se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Kennedy Center, en Washington D.C. De los 48 cupos disponibles, 42 ya están asegurados; los seis restantes se definirán mediante los playoffs de la UEFA y los repechajes intercontinentales en marzo.

Como ocurre en cada ciclo mundialista, las simulaciones comienzan a multiplicarse. Entrenadores, jugadores y aficionados buscan anticipar posibles escenarios, especialmente para las selecciones ubicadas en el Bombo 1, las cuales evitarán enfrentamientos iniciales contra potencias como España, Francia, Inglaterra, Brasil o Argentina.

Según Sports Illustrated, una de estas simulaciones coloca a Estados Unidos en un escenario favorable, con opciones de incluso liderar su grupo.

Simulación del torneo para los Estados Unidos

Grupo D



Estados Unidos



Uruguay



Egipto



Arabia Saudita

Tres jugadores estadounidenses marcaron sus primeros goles con la selección en el último amistoso ante Uruguay, buscando ganarse un puesto rumbo al Mundial.

En la simulación, Estados Unidos comparte sector con Uruguay (CONMEBOL), Egipto (CAF) y Arabia Saudita (AFC), un grupo que, en teoría, podría considerarse accesible. La selección estadounidense viene de una actuación sólida ante Uruguay, pese a ausencias y una alineación alternativa. Sebastian Berhalter y Alex Freeman marcaron sus primeros tantos con el equipo mayor en el 5–1 final, mientras que Uruguay también presentó bajas importantes. El resultado reforzó el proceso de Pochettino.

Si ambos equipos se cruzan nuevamente el próximo verano, el contexto sería distinto y con más presión, pero Estados Unidos llegaría con la confianza de haberse cobrado parte de la eliminación sufrida en la Copa América 2024.

El segundo rival simulado sería Egipto, liderado por Mohamed Salah. Se han enfrentado solo dos veces oficialmente, y Estados Unidos ganó el último duelo 3–0 en la Copa Confederaciones 2009. Jugar como local lo convertiría en favorito. El sector cerraría con Arabia Saudita, rival al que ya superó en la Copa Oro sin varias de sus figuras habituales. Con plantel completo, Estados Unidos tendría condiciones para clasificar.

Uruguay también sería aspirante a avanzar, dejando abierta la pelea por el tercer lugar. El cruce entre ambos podría definir al líder del grupo. Incluso en caso de tropiezo, un anfitrión podría acceder como una de las ocho mejores terceras selecciones.

Simulación completa de la fase de grupos del Mundial 2026

A continuación, el resto de los sectores proyectados por el simulador de Sports Illustrated antes del sorteo oficial:

México enfrenta un camino complicado

Grupo A



México



Japón



Costa de Marfil



Nueva Zelanda

México, también anfitrión, aparece en un grupo exigente. No gana desde que derrotó a Estados Unidos en la final de la Copa Oro, y deberá mejorar para llegar con mayor credibilidad al torneo.



Aun así, tendría opciones de avanzar, al menos como tercero.

Canadá, con opciones reales de avanzar

Grupo B



Canadá



Ecuador



Escocia



Jordania

Canadá comparte grupo con Ecuador, Jordania y una Escocia fortalecida por su reciente clasificación, lograda con un gol en tiempo añadido de Kieran Tierney. Tras el homenaje a Diogo Jota, la selección escocesa llega motivada a su primer Mundial desde 1998. Canadá también tendría un camino viable para avanzar.

Los Países Bajos reciben un grupo fuerte

Grupo C



Países Bajos



Italia (no confirmada)



Túnez



Uzbekistán

Italia debe superar nuevamente los playoffs para no repetir la eliminación de 2022. Si clasifica, junto a Países Bajos sería favorita en este sector.

España busca volver a conquistar el mundo

Grupo E



España



Corea del Sur



Turquía (no confirmada)



Curazao

España, campeona de Europa, llegaría como favorita. Corea del Sur y Turquía serían contendientes a seguir, mientras que Curazao aspira a sorprender como el país más pequeño en clasificar a un Mundial.

El último baile de De Bruyne y Modrić

Grupo F



Bélgica



Croacia



Australia



Cabo Verde

Bélgica y Croacia serían favoritos. Para Kevin De Bruyne y Luka Modrić, este podría ser su último Mundial.

¿Puede Argentina repetir el título?

Grupo G



Argentina



Senegal



Austria



Catar

Argentina defenderá su corona y probablemente será el último Mundial de Lionel Messi. Senegal y Austria podrían complicar su camino, recordando el tropiezo ante Arabia Saudita en 2022.

Francia busca su tercera final consecutiva

Grupo H



Francia



Irán



Paraguay



República Democrática del Congo (no confirmada)

Este será el último Mundial de Didier Deschamps. Francia tendría un grupo accesible y buscaría revancha tras perder la final de 2022. Irán y Paraguay disputarían el segundo lugar.

Alemania sigue buscando resultados

Grupo I



Alemania



Suiza



Panamá



Sudáfrica

Alemania aún no encuentra regularidad desde su título en 2014. Suiza podría competir por el liderato. Panamá y Sudáfrica intentarían clasificar como terceros.

Última oportunidad para Cristiano Ronaldo

Grupo J



Portugal



Colombia



Noruega



Ghana

Probablemente será el último Mundial de Cristiano Ronaldo. Portugal quedó en un “grupo de la muerte”, con una Noruega que vuelve desde 1998, liderada por Erling Haaland. Colombia llega como subcampeón de América y Ghana siempre compite con intensidad.

¿Puede Inglaterra finalmente dar el salto?

Grupo K



Inglaterra



Marruecos



Polonia (no confirmada)



Haití

Ahora dirigida por Thomas Tuchel, Inglaterra busca dar el salto que no consiguió con Gareth Southgate. Marruecos será un reto fuerte tras su histórico cuarto lugar en Qatar.

El caso incierto de Brasil

Grupo L



Brasil



Dinamarca (no confirmada)



Argelia



Irak (no confirmada)

Brasil mantiene estatus de candidato, aunque con irregularidad. Carlo Ancelotti trabaja para estabilizar al equipo. En este grupo simulado, Brasil sería favorito acompañado por Argelia y dos selecciones aún por definir mediante repechaje.