Sin Messi, Argentina cumplió y venció 2-0 a Honduras en su penúltimo duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Las selecciones de todo el planeta siguen cumpliendo con sus duelos amistosos rumbo al Mundial 2026, con el firme objetivo de llegar preparadas de la mejor forma posible, con los estrategas haciendo anotaciones para saber qué deben mejorar y cuáles son sus puntos débiles antes de dar arranque con la justa internacional de la FIFA.

Argentina no se quedó atrás y este mismo sábado tuvo un cotejo amistoso frente a su similar de Honduras, a la cual venció 2-0 en el Kyle Field de Texas, gracias a las dianas de Lautaro Martínez, desde el manchón penal, y de Giuliano Simeone. Y ahora sólo falta un choque de preparación previo al debut de La Albiceleste en la Copa del Mundo, pactado para este martes 9 de junio contra Islandia.



La gran novedad del encuentro ante los catrachos fue que el capitán Lionel Messi no vio actividad, de hecho fue de los pocos que no recibieron minutos porque hubo un gran número de cambios, aunque en parte se debió a que sigue en recuperación tras una fatiga muscular que sufrió con el Inter Miami de la MLS. El arquero Gerónimo Rulli, Ignacio Ovando, Simón Escobar y Nicolás González fueron los otros que se quedaron en el banquillo.



A lo largo del compromiso, Argentina tuvo el control del esférico generando llegadas a través de Simeone y Rodrigo Lo Celso, sin embargo, el primer tanto tuvo aparición hasta el minuto 34 cuando Nicolás Tagliafico fue derribado en el área luego que Lo Celso reventara el travesaño. El encargado de convertir desde los once pasos fue el Toro al poner su remate en el lado izquierdo.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL PARTIDO 😄🇦🇷



Lionel Messi ni se vistió en la VICTORIA de Argentina vs Honduras en Texas. El “10” se guarda para estar al 100% en lo que será su ÚLTIMO MUNDIAL con Argentina.



🐐 Cada vez que lo enfocaban en las pantallas, la gente lo ovacionaba. El mejor… pic.twitter.com/HUCiaowHnG — 365Scores (@365ScoresApp) June 7, 2026

Para el complemento, entró de cambio Rodrigo De Paul por Valentín Barco y Facundo Medina por Tagliafico. Rápidamente, al 54’, la campeona del mundo aumentó la ventaja a través del hijo del Cholo Simeone, quien definió ante el arquero luego de recibir un taquito de Lautaro dentro del área.



Al 61’ vinieron más cambios, entre ellos la entrada de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Christian Romero. Ya con el resultado definido, el estratega Lionel Scaloni tomó la decisión de debutar a cuatro futbolistas: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.



Se espera que Messi pueda reaparecer el próximo martes ante Islandia, antes de que La Albiceleste inicie la defensa de su corona en el Mundial, donde está instalada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Precisamente, el primer partido de La Scaloneta será el martes 16 de junio frente a Los Zorros del Desierto.