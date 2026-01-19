Slavia Praga vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El calendario del FC Barcelona sigue que arde. El conjunto azulgrana arrancó el 2026 con el derbi de la ciudad, posteriormente enfrentó al Real Madrid y ahora tendrá que volver a la Champions League. En Europa tendrá que buscar la manera de escalar posiciones enfrentando al Slavia Praga esta séptima jornada, un sinodal que si bien pareciera que ya no tiene esperanzas de clasificar, históricamente suele dificultársele a los culés.
La oncena dirigida por Hansi Flick llega a este duelo con el ánimo a tope después de campeonar en la Supercopa de España y de avanzar a siguiente ronda de la Copa del Rey, mientras los checos siguen invictos en la Fortuna Liga con 13 triunfos y seis empates hasta el momento.
Los checos no suelen ser un rival que le haga sencilla la vida a los blaugranas y es que en las dos ocasiones en las que se han visto las caras en este certamen, la última terminó cero por cero en noviembre del 2019, mientras que en octubre de ese mismo año los culés ganaron dos por uno gracias a un autogol de Peter Olayinka.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Slavia Praga vs Barcelona?
Ciudad: Praga, Chequia
Fecha: miércoles 21 de enero
Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Fortuna Arena
¿Cómo se podrá ver el Slavia Praga vs Barcelona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
DAZN
Paramount+
México
Sin transmisión por TV
Fox One
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar Liga de Campeones
Últimos cinco partidos
Slavia Praga
Barcelona
Brann 1-2 Slavia Praga
Real Sociedad 2-1 FC Barcelona
Basel 4-2 Slavia Praga
Racing Santander 0-2 Barcelona
Slavia Praga 4-3 Jablonec
Barcelona 3-2 Real Madrid
Tottenham 3-0 Slavia Praga
Barcelona 5-0 Athletic Club
Teplice 1-2 Slavia Praga
Espanyol 0-2 Barcelona
Últimas noticias del Slavia Praga
Los checos aún no comienzan su aventura en la liga de su país, por lo que previo a enfrentar este duelo de alto impacto sostuvieron dos encuentros amistosos, el primero frente al Basel y cayeron cuatro goles por tres, mientras que en el segundo enfrentamiento derrotaron dos goles por uno al Brann, tercer mejor sembrado de la liga de Noruega.
Últimas noticias del Barcelona
João Cancelo, hasta el momento es el único refuerzo del Barcelona en este mercado de fichajes y ya disputó sus primeros minutos en la derrota frente a la Real Sociedad. No se espera que el club incorpore nuevos jugadores en enero aunque sí habrá salidas.
Ter Stegen lo tiene prácticamente hecho con el Girona y saldrá en calidad de cedido hasta final de temporada. El caso más sorprendente es el de Dro, quien dejará el club aunque no se sabe su destino. Su cláusula de rescisión es de 6 millones de euros.
Posibles alineaciones
Slavia Praga
Portero: Jindrich Stanek
Defensas: Tomas Holes, Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek
Centrocampistas: David Doudera, David Moses, Christos Zafeiris, Youssoupha Sanyang
Delanteros: Mojmir Chytil, Lukas Provod, Tomas Chory
Barcelona
Portero: Joan García
Defensas: Marc Casadó, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde
Centrocampistas: Marc Bernal, Pedri, Fermín López
Delanteros: Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski
Pronóstico SI
La escuadra blaugrana está más que necesitada de puntos en este certamen europeo, en donde si bien es décimo quinto puesto, no puede aflojar y debe aprovechar el buen momento por el que atraviesa para buscar meterse entre los primeros ocho, esto puede ser posible al enfrentarse a un equipo que está sin posibilidades de meterse a la siguiente ronda.
Slavia Praga 1-3 Barcelona
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.