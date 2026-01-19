Slavia Praga vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El calendario del FC Barcelona sigue que arde. El conjunto azulgrana arrancó el 2026 con el derbi de la ciudad, posteriormente enfrentó al Real Madrid y ahora tendrá que volver a la Champions League. En Europa tendrá que buscar la manera de escalar posiciones enfrentando al Slavia Praga esta séptima jornada, un sinodal que si bien pareciera que ya no tiene esperanzas de clasificar, históricamente suele dificultársele a los culés.

La oncena dirigida por Hansi Flick llega a este duelo con el ánimo a tope después de campeonar en la Supercopa de España y de avanzar a siguiente ronda de la Copa del Rey, mientras los checos siguen invictos en la Fortuna Liga con 13 triunfos y seis empates hasta el momento.

Los checos no suelen ser un rival que le haga sencilla la vida a los blaugranas y es que en las dos ocasiones en las que se han visto las caras en este certamen, la última terminó cero por cero en noviembre del 2019, mientras que en octubre de ese mismo año los culés ganaron dos por uno gracias a un autogol de Peter Olayinka.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Slavia Praga vs Barcelona?

Ciudad: Praga, Chequia

Fecha: miércoles 21 de enero

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Fortuna Arena

¿Cómo se podrá ver el Slavia Praga vs Barcelona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos DAZN Paramount+ México Sin transmisión por TV Fox One España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones

Últimos cinco partidos

Slavia Praga Barcelona Brann 1-2 Slavia Praga

16/01/2026 Real Sociedad 2-1 FC Barcelona

18/01/2026 Basel 4-2 Slavia Praga

06/01/2026 Racing Santander 0-2 Barcelona

15/01/2026 Slavia Praga 4-3 Jablonec

13/12/2025 Barcelona 3-2 Real Madrid

11/01/2026 Tottenham 3-0 Slavia Praga

09/12/2025 Barcelona 5-0 Athletic Club

07/01/2026 Teplice 1-2 Slavia Praga

05/12/2025 Espanyol 0-2 Barcelona

03/01/2026

Últimas noticias del Slavia Praga

Los checos aún no comienzan su aventura en la liga de su país, por lo que previo a enfrentar este duelo de alto impacto sostuvieron dos encuentros amistosos, el primero frente al Basel y cayeron cuatro goles por tres, mientras que en el segundo enfrentamiento derrotaron dos goles por uno al Brann, tercer mejor sembrado de la liga de Noruega.

🎬 Vítězná tečka za přípravou



Podívejte se na sestřih všeho důležitého ze zápasu s Brannem, který po přihrávkách Muhammeda Chama otočili Vasil Kušej a Youssoupha Mbodji. ✅ pic.twitter.com/vMGqvhYefs — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 16, 2026

Últimas noticias del Barcelona

João Cancelo, hasta el momento es el único refuerzo del Barcelona en este mercado de fichajes y ya disputó sus primeros minutos en la derrota frente a la Real Sociedad. No se espera que el club incorpore nuevos jugadores en enero aunque sí habrá salidas.

Ter Stegen lo tiene prácticamente hecho con el Girona y saldrá en calidad de cedido hasta final de temporada. El caso más sorprendente es el de Dro, quien dejará el club aunque no se sabe su destino. Su cláusula de rescisión es de 6 millones de euros.

Posibles alineaciones

Slavia Praga

Portero: Jindrich Stanek

Defensas: Tomas Holes, Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek

Centrocampistas: David Doudera, David Moses, Christos Zafeiris, Youssoupha Sanyang

Delanteros: Mojmir Chytil, Lukas Provod, Tomas Chory

Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Marc Casadó, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

Centrocampistas: Marc Bernal, Pedri, Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski

Pronóstico SI

La escuadra blaugrana está más que necesitada de puntos en este certamen europeo, en donde si bien es décimo quinto puesto, no puede aflojar y debe aprovechar el buen momento por el que atraviesa para buscar meterse entre los primeros ocho, esto puede ser posible al enfrentarse a un equipo que está sin posibilidades de meterse a la siguiente ronda.

Slavia Praga 1-3 Barcelona

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE